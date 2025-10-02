Kelemen Hunor despre primarul general: "USR nu poate să susțină un PSD-ist. PSD nu poate să susțină un USR-ist, dar PSD poate să susțină un PNL-ist sau PNL un PSD-ist. Găsiți o soluție"

Autor: Mihai Diac
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 21:47
Sorin Grindeanu (PSD) și Dominic Fritz (USR) - FOTO Hepta

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, despre decizia în coaliție privind alegerile în Capitală, că le-a spus celorlalți lideri de partide să stea la masa negocierilor.

Liderul UDMR le-a spus că, dacă USR nu poate să susțină un PSD-ist, PSD nu poate să susțină un USR-ist, dar PSD poate să susțină un PNL-ist sau PNL un PSD-ist, pot găsi o soluție. Kelemen Hunor a mai spus că, în opinia sa, alegerile ar trebui să fie în toamna acestui an, pentru că e o greșeală să le duci până în primăvară, "fiindcă șansele tale scad, în 2026".

”În momentul în care PSD și cu PNL ajung la un consens, se va face. Dacă nu se va face în noiembrie, se va face în martie. Le-am spus, haide, stați la masă. Am înțeles, USR nu poate să susțină un PSD-ist. PSD-ul nu poate să susțină un USR-ist, dar PSD-ul poate să susțină un PNL-ist sau PNL-ul un PSD-ist. Găsiți voi o soluție și, așa cum v-am spus, dacă ei doi s-au înțeles, ce vrea Fritz, ce vrea Kelemen, nu mai are importanță în această coaliție”, a spus președintele UDMR, Kelemen Hunor, în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM.

El a precizat că în coaliție nu au intrat în toate aceste amănunte, doar că nu s-au înțeles și au amânat discuțiile despre data alegerilor. Întrebat dacă alegerile vor fi mai degrabă în toamnă sau în primăvara anului viitor, Kelemen Hunor a răspuns: ”Eu am spus că ar trebui să fie în toamnă. E o greșeală să duci până în primăvară, fiindcă șansele tale scad, în 2026. Fiindcă va fi o perioadă grea, facturile cresc, prețul la energie a crescut. (..) Majoritatea e cum e în Consiliul General. Deci toate premisele pentru a ajunge la un rezultat nedorit în București, adică să câștige AUR sau un candidat din zona AUR, cresc”, a spus Kelemen Hunor.

Întrebat dacă vede AUR, în anul 2028, la 50%, Kelemen Hunor a spus: ”Dacă astăzi am organiza alegeri anticipate, atunci AUR ar lua un scor apropiat de 50%, din păcate. Ce se va întâmpla în 2028, nu pot să vă spun. Sper că nu. Dar în acest moment, ei sunt singuri în opoziție și ei cresc, făcând nimic, că nu fac până la urmă nimic. Chiar Simion în ultima perioadă în Parlament e mult mai liniștit decât era înainte. Poate că merge în teritoriu, poate că face o strategie și are nevoie de timp de acomodare pentru o nouă strategie, dar ei cresc”.

Potrivit lui Kelemen Hunor, ”există oameni nemulțumiți și sunt oameni care încă nu cred că se fac reforme și mai ales nu cred că statul dorește să lucreze pentru cetățeni”

”Toate societățile care au cunoscut succesul se caracterizează de un nivel de încredere foarte, foarte ridicat. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e”, a susținut Kelemen Hunor.

#primarul general, #coalitie guvernare, #kelemen hunor, #PNL PSD, #alegeri primaria Capitalei , #alegeri primaria bucuresti 2025
