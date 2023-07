Primele imagini cu teroristul rus Igor Ghirkin după arestarea sa la Moscova. Denunțul a fost făcut de un fost ”angajat” al Wagner VIDEO

Informația privind arestarea lui Ghirkin a fost confirmată de avocatul său Alexander Molokhov și de soția sa Miroslava Reginskaya. Reginskaya a spus că în jurul orei 11:30 angajații Comitetului de investigație au venit la casa lor și l-au luat pe Ghirkin. Femeia nu era acasă.

Canalul de Telegram Baza susține că Ghirkin a fost luat pentru interogatoriu de către ofițerii FSB. Potrivit publicației, el este acuzat în temeiul articolului 280 din Codul penal „Apeluri publice la activități extremiste”. În același timp, soția și avocatul lui Ghirkin spun că, conform datelor preliminare, vorbim despre articolul 282 - „Incitarea la ură sau dușmănie, precum și atingere a demnității umane”.

Dosarul cauzei de pe site-ul Tribunalului din Moscova arată că teroristul este acuzat de apeluri la activitate extremistă prin internet (partea 2, art. 280). Potrivit acestui articol, el riscă până la cinci ani de închisoare. Cazul lui Strelkov este examinat de judecătorul Tribunalului Meșceansky, Olesia Mendeleeva, care l-a condamnat și pe Mundep Alexei Gorinov la șapte ani de închisoare pentru declarații împotriva războiului. Ancheta cere trimiterea lui Strelkov la un centru de arest preventiv.

Un fost „angajat” al grupării „Wagner” a scris o declarație împotriva lui Ghirkin. Fostul deputat din Iaroslav, Dmitri Petrovski, a declarat pentru Yarinfo că în urmă cu patru zile a scris o declarație împotriva lui Ghirkin către Procuratura Generală.

„Sper că eu am fost cel care a pus problema în mișcare”, a spus Petrovski.

CE A SPUS GHIRKIN DESPRE PUTIN

Ghirkin critică în mod regulat acțiunile armatei ruse în Ucraina, cerând acțiuni mai dure și mai decisive din partea conducerii militare și politice.

În primăvară, a creat „Clubul Patrioților Furioși”, ai cărui membri vorbesc, în special, despre „gravitatea conflictului ucrainean” și „pericolul pentru statalitatea rusă”.

Ghirkin un fost ofițer FSB care a devenit cunoscut sub numele de Strelkov în 2014, când a luat parte la luptele din Donbass de partea separatiștilor pro-ruși. Din mai până în august 2014, a fost ministrul apărării al „DPR”.

În noiembrie 2022, tribunalul de la Haga l-a recunoscut pe Ghirkin drept principalul vinovat în prăbușirea aeronavei malaeziene MH17, când au murit 298 de persoane. Girkin a fost condamnat în lipsă la închisoare pe viață.

The first footage of a detained Igor Girkin in the Meshchansky Court in Moscow. Girkin is charged with public calls to carry out extremist activities on the internet.

The investigation committee is asking for the arrest of Girkin. pic.twitter.com/OAaW1T8Z7Q