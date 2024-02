Cum a fost inaugurat primul mall din România, în urmă cu 25 de ani. "Era o navă spațială pentru noi, nu mai văzusem așa ceva"

O fotografie care a surprins ziua inaugurării primului mall din România a fost postată în mediul online și a stârnit nostalgii.

"Inaugurarea primului Mall din România în septembrie 1999", scrie în textul care însoțeste imaginea publicată pe pagina Bucureștiul secret, de pe Facebook.

"Era lume în față mall-ului că la revoluție"

Postarea a strâns mii de aprecieri și sute de comentarii.

"Am prins când la food cort se fuma. De fapt se fuma peste tot, lol".

"Cred că s-a deschis un pic mai târziu de septembrie 1999. Îmi aduc aminte că doar ce intrasem la liceu și era prima săptămâna cu noii colegi și am mers la Mall Vitan la inaugurare. Eu am început clasa a 9-a în 2000 septembrie. Îmi aduc aminte că era lume în față mall-ului ca la revoluție, nici nu știai la ce să te aștepți. Evident că am reușit să intrăm abia după câteva zile de la inaugurare, a fost imposibil atunci, la deschidere."

"Eu îmi aduc aminte că nici nu te lasă pază să intri dacă nu aveai 14 ani. Și mergeam cu un vecin care avea 14 ani să participăm și noi la concursuri."

"Îmi amintesc… era o navă spațială pentru noi… nu mai văzusem așa ceva."

Ads

"Când sărea arteziana până sus, toți bucureștenii exclamau: Uăăăăăiii!"

"Era un viitor-fost "Circul Foamei", aproape finalizat, ei doar l-au amenajat."

"Copil fiind pe vremea aia nu aveam voie să mă îndepărtez prea mult de casă, bineînțeles că mă urcăm în tramvai cu destinația Mall Vitan."

"Celebra fântână cu jet până sus".

"Mergeam la mall doar să vedem fântână arteziană".

"Iar la subsol era supermaketul Gima..."

"La deschidere a cântat Iris pe locul unde este parcarea acum."

"Când sărea arteziana până sus, toți bucureștenii exclamau: "Uăăăăăiii!"

"Mergeau românii îmbrăcați la costume și rochii de seară în mall, zici că era noapte de operă"

"Prima luminiță de la capătul tunelului".

"Eu îmi amintesc că nu aveam ce să caut acolo".

"Și de-atunci, au apărut că ciupercile după ploaie!"

"Am fost, era și Hagi dădea autografe la interior"

Ads

"Mergeau românii îmbrăcați la costume și rochii de seară în mall, zici că era noapte de opera."

București Mall este primul centru comercial modern de tip shopping mall din România, deschis în septembrie 1999. Este situat în cartierul Vitan din București și are o suprafață închiriabilă de 36.000 de metri pătrați. A fost deschis în urma unei investiții 35 de milioane de euro. A fost construit prin transformarea clădirii Complexului Comercial Agroindustrial Vitan, unul din Circurile Foamei, nefinalizat pană la revoluție. În anul 2002 a avut 15 milioane de vizitatori, care au cheltuit în total 200 milioane dolari, scrie Wikipedia.