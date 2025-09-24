Sorin Grindeanu despre prinderea lui Horațiu Potra: "Se va merge în instanță și acolo vom vedea cu toții adevărul"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 21:26
288 citiri
Horațiu Potra FOTO captură video Facebook/Horațiu Potra

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a comentat miercuri seară, 24 septembrie, prinderea mercenarului Horațiu Potra în Dubai.

Grindeanu a ținut să felicite MAI și Ministerul Justiției pentru această reușită.

"Eu vreau să-i felicit pe cei de la MAI pentru că și ei au avut un rol în această arestare, cei de la Ministerul Justiției la fel, e un lucru bun că cei care fug de lege sunt aduși să răspundă.

Aș mai spune ceva și aș mai adăuga la tot acest proces un lucru – faptul că eu cred că acum o săptămână, când Parchetul General prin procurorul general a prezentat acel rechizitoriu pentru Călin Georgescu, arată determinarea instituțiilor din România de a face lumină și e un lucru foarte bun pentru societate. E foarte bine că a fost prins Potra, că se va merge în instanță pentru că acolo vom vedea cu toții adevărul", a spus el la antena3.ro.

Mercenarul apropiat de Călin Georgescu, Horațiu Potra, a fost reținut în Dubai. El este acuzat de una dintre cele mai grave infracțiuni prevăzute de codul penal: instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Horațiu Potra, fost soldat în Legiunea Străină Franceză, mercenar și contractor cu o vastă rețea de influență în Africa și în lumea arabă, era dat în urmărire internațională.

Potrivit autorităților române, Potra a fost reținut încă din weekend, la solicitarea statului român, și există o cooperare intensă între autoritățile din România și cele din Emiratele Arabe Unite. În prezent, România poartă negocieri pentru extrădarea lui Potra în țară.

Procurorul General al României, Alex Florența, a precizat, marți, că există informații certe potrivit cărora Potra încerca să obțină azil în Rusia.

#prindere horatiu potra, #Sorin Grindeanu PSD, #instanta, #adevarul , #Stiri Horatiu Potra
