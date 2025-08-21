Prințul William nu vrea împăcarea cu Prințul Harry. Meghan Markle, acuzată că a distrus încrederea în familie

Joi, 21 August 2025, ora 10:26
Relația dintre Prințul William și fratele său, Harry, rămâne extrem de tensionată, iar șansele unei împăcări sunt minime, spun experții regali. Potrivit acestora, Meghan Markle este percepută drept factorul principal al conflictului.

Hilary Fordwich, specialist în monarhie britanică, a declarat pentru Fox News Digital că în familia regală există „o lipsă persistentă de încredere” față de ducesa de Sussex. „Orice discuție privată ar putea ajunge publică sau chiar folosită în scopuri comerciale. Meghan nu are simțul datoriei față de publicul britanic sau instituție”, a explicat ea.

De aceeași părere este și Ingrid Seward, redactor-șef la Majesty Magazine, care o numește pe soția lui Harry „flea in the ointment” – adică elementul perturbator din relația celor doi frați. Ea consideră că Meghan a alimentat emoțiile negative dintre William și Harry, dar și dintre ducele de Sussex și Regele Charles. „Este profund detestată de o mare parte dintre monarhiști, care o văd ca pe o prezență nocivă pentru familia regală”, a spus Seward.

În plus, fosta actriță este criticată pentru felul în care s-a raportat la propria familie. Autoarea britanică amintește că Meghan „a denigrat atât familia soțului, cât și pe a ei”, iar copiii Archie și Lilibet nu și-au întâlnit niciodată bunicul matern, Thomas Markle.

Pe de altă parte, Harry ar fi făcut un pas spre reconciliere luna trecută, transmițând programul său oficial familiei regale pentru a evita suprapunerile de imagine. Totuși, resentimentele rămân adânci, mai ales după interviurile televizate, documentarul Netflix și cartea sa de memorii, Spare, care au expus numeroase conflicte interne.

Cu toate acestea, ducele de Sussex nu exclude complet o apropiere. Într-un interviu acordat BBC în mai, Harry a mărturisit: „Mi-aș dori împăcarea cu familia mea, după atâtea neînțelegeri și diferențe, chiar dacă este posibil să nu fiu niciodată iertat.”

