Prințesa Charlotte a împlinit 9 ani. De ziua ei, Kate și William au prezentat-o lumii pe rețelele sociale FOTO

Charlotte, prinţesa de Wales, a împlinit joi, 2 mai, frumoasa vârstă de 9 ani. Părinții acesteia, prinţul William şi soţia sa, Kate, au dat publicităţii o fotografie cu ea pentru a marca cea de-a 9-a aniversare a prinţesei, transmite Reuters. FOTO

În fotografia realizată recent de mama sa, Charlotte, prinţesă de Wales, cel de-al doilea copil al prinţului William şi al lui Kate, zâmbeşte fericită din grădina reşedinţei familiei sale din Windsor.

"La mulţi ani, prinţesă Charlotte! Vă mulţumim pentru toate mesajele de felicitare pe care le-am primit azi" este mesajul care însoţeşte fotografia publicată pe contul de X al cuplului princiar.

Happy 9th Birthday, Princess Charlotte! 🎂

Thank you for all of the kind messages today.

📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/2DSDiuO93c