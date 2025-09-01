Capsula timpului a Prințesei Diana a fost deschisă după trei decenii. Ce s-a găsit înăuntru FOTO

La mai bine de 30 de ani de la îngropare, o capsulă a timpului compilată de Diana, Prințesa de Wales, și doi copii pentru a reprezenta viața în anii 1990 a fost deschisă prematur – dezvăluind un CD Kylie Minogue, un calculator alimentat cu energie solară și un pașaport, scrie The Guardian.

Cutia de lemn, învelită în plumb, a fost sigilată în 1991 pentru a marca punerea pietrei de temelie a clădirii Variety Club a spitalului Great Ormond Street, care a fost deschisă în 1994 pentru a înlocui clădiri și facilități clinice învechite.

Doi copii au selectat 10 obiecte pentru a reprezenta viața în anii '90, după ce au câștigat un concurs Blue Peter. Alte obiecte au inclus un televizor de buzunar, o hologramă cu fulgi de zăpadă și o fotografie a Dianei.

Capsula timpului trebuia să fie dezgropată în „sute de ani”, dar a fost dezgropată pentru a face loc construirii unui centru oncologic pentru copii.

Diana a devenit președinta spitalului de copii în 1989 și l-a vizitat de mai multe ori înainte de moartea sa, în 1997. Ea i-a ajutat pe cei doi copii să aleagă obiectele care urmau să fie plasate în capsula timpului. Un CD cu albumul Rhythm of Love al lui Kylie Minogue a fost ales de David Watson, pe atunci în vârstă de 11 ani, din Paignton, Devon. De asemenea, a selectat o foaie de hârtie reciclată și un pașaport.

Sylvia Foulkes, pe atunci în vârstă de nouă ani, din Norwich, a ales o colecție de monede britanice, un recipient cu cinci semințe de copac și holograma cu un fulg de nea.

Cutia includea și un exemplar al ziarului Times de la data îngropării capsulei. Titlurile de pe prima pagină includ: „Carnea gătită îi atrage în masă pe alegătorii sovietici”, alături de o fotografie a fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov și „SUA respinge apelul avioanelor de război irakiene pe măsură ce rebelii se apropie”.

Ads

Imaginile publicate de arhiviști arată unele deteriorări ale obiectelor, dar acestea sunt în mare parte intacte.

A most extraordinary and poignant discovery has emerged in London. A time capsule, sealed in 1991 by the late Diana, Princess of Wales alongside children from the Blue Peter programme, has been unveiled over seven decades ahead of its intended date. The capsule, interred on the… pic.twitter.com/fu7iDP8H3I — Agedor.art (@agedorgallery) August 29, 2025

Îngroparea capsulei timpului a fost similară cu o ceremonie din 1872, în timpul căreia Prințesa de Wales de atunci, Alexandra, a pus piatra de temelie a spitalului, sigilând și o capsulă a timpului. Capsula timpului respectivă, care conținea o fotografie a Reginei Victoria, nu a fost găsită.

Ads

Personalul, care fie s-a născut în 1991, fie lucra la spital în 1991, a ajutat la scoaterea capsulei înainte de construirea centrului de cancer pentru copii. Centrul va fi o „resursă națională pentru tratamentul cancerelor infantile” și va ajuta echipele clinice să dezvolte „tratamente mai blânde și mai eficiente” pentru copiii internați în spital, se arată într-un comunicat.

Șase lucruri care s-au întâmplat în 1991

- John Major a fost învestit în funcția de prim-ministru al Marii Britanii pe 29 noiembrie 1990, după ce a câștigat un concurs pentru a o înlocui pe Margaret Thatcher, care demisionase după o contestare a conducerii sale. El a prezidat o perioadă de recesiune economică în 1991, cu rate ale dobânzilor ridicate, scăderea prețurilor locuințelor și creșterea șomajului. Major a demisionat din funcția de lider al Partidului Conservator în 1995, după mai multe scandaluri de mare amploare legate de „ofițerii”, însă a câștigat concursul pentru conducerea din acel an și a rămas în funcție până în 1997. Președintele SUA a fost republicanul George H.W. Bush.

Ads

- Războiul Rece s-a încheiat odată cu destrămarea Uniunii Sovietice în cursul anului 1991, punând capăt deceniilor de rivalitate geopolitică dintre SUA și Uniunea Sovietică și aliații lor capitaliști și comuniști.

- Primul război din Golf, un conflict armat între Irakul guvernat de Saddam Hussein și o coaliție formată din 42 de țări condusă de SUA, a început cu Operațiunea Furtună în Deșert, care a lansat o campanie de bombardament aerian împotriva Irakului pe 17 ianuarie 1991 și s-a încheiat cu eliberarea Kuweitului condusă de americani pe 28 februarie.

- Omul de știință britanic Tim Berners-Lee a introdus World Wide Web, primul browser web, în ​​timp ce lucra la agenția europeană de cercetare nucleară CERN din Geneva. Primul site web a fost lansat online pentru publicul larg pe 6 august.

- În Regatul Unit, centurile de siguranță au fost obligatorii pentru toți adulții care călătoresc cu mașina. Ocupanții locurilor din față erau obligați să poarte centura de siguranță din 1983, iar copiii pe locurile din spate din 1989.

Ads

- Freddie Mercury a murit la vârsta de 45 de ani la domiciliul său din Londra, pe 24 noiembrie, la 24 de ore după ce a anunțat că a fost diagnosticat cu SIDA. Pe 23 decembrie, hitul trupei Queen, Bohemian Rhapsody, a revenit în topul clasamentelor britanice după 16 ani, încasările din relansare fiind donate către Terence Higgins Trust, care desfășoară servicii și campanii legate de HIV pentru eradicarea stigmatizării și discriminării.

Ads