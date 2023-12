Așteptau 100.000 de dolari pe o rochie purtată de prințesa Diana, dar planul a fost total dat peste cap FOTO

Impresionanta rochie de seară din catifea, un model cu umeri mari, tipic anilor 1980 şi purtat doar de două ori de prinţesa Diana, a fost vândută la Julien's Auctions din Hollywood pentru 1.148.080 de dolari, depăşind estimarea de 100.000 de dolari.

Aceasta a stabilit un record ca fiind cea mai scumpă rochie purtată vreodată de Diana. Recordul a fost deţinut anterior de o rochie din 1991, realizată de Victor Edelstein, care a fost vândută în ianuarie pentru 604.800 de dolari.

Rochia, care aminteşte de cerul nopţii, are broderii metalice cu stele realizate de designerul Jacques Azagury. Diana a purtat mai multe piese ale creatorului de modă marocano-britanic în perioada în care a făcut parte din familia regală. Piesa de colecţie prezintă, de asemenea, o fustă din organza albastru regal, legată cu o eşarfă mare şi o fundă, despre care se crede că este un indiciu al dragostei ei pentru balet, în special pentru English National Ballet.

Prinţesa Diana a purtat pentru prima dată rochia în stil balerină cu talie joasă în 1985, la Florenţa, Italia, la o cină în timpul unui turneu regal cu Prinţul Charles şi din nou la Orchestra Simfonică din Vancouver în 1986.

La începutul acestui an, un pulover de lână excentric decorat cu oi albe şi o singură oaie neagră a stabilit un record atât pentru cel mai scump pulover vândut vreodată la licitaţie, cât şi pentru cel mai mare preţ plătit pentru o piesă de îmbrăcăminte care nu este o rochie purtată de Diana, ajungând la 1,14 milioane de dolari la Sotheby's New York.

Un alt obiect decorat de Diana din cadrul vânzării, o bluză din sifon pe care aceasta a purtat-o pentru portretul de logodnă din 1981, a ajuns la 381.000 de dolari, de peste patru ori mai mult decât estimarea de 80.000 de dolari. Bluza de culoare roz pal are un guler cu volane şi pliuri.

Alte articole purtate de celebrităţi din vânzarea Julien's, care s-a încheiat duminică, au inclus o rochie fără mâneci purtată de Gloria Swanson în filmul clasic "Sunset Boulevard" din 1950, o rochie Givenchy purtată de Audrey Hepburn în comedia "Charade" din 1963 şi o rochie marinărească a Barbrei Streisand dintr-o emisiune TV specială din anii 1960 intitulată "My Name Is Barbra".

A dress that belonged to Princess Diana sold at auction on Sunday for nearly $1.15 million — a record amount for one of her dresses. The piece, created by the designer Jacques Azagury, sold for more than 11 times the expected price. https://t.co/SUSOeRGiib pic.twitter.com/fqjJYuHRBS