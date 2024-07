Kate, prinţesa de Wales a Marii Britanii, participă duminică la finala de simplu masculin de la Wimbledon, a doua sa apariţie publică de când o intervenţie chirurgicală efectuată în urmă cu şase luni a dezvăluit prezenţa unui cancer, iar soţia moştenitorului Coroanei trebuie să facă chimioterapie.

Prinţesa în vârstă de 42 de ani, care urmează o chimioterapie preventivă, este o mare fană a tenisului şi patronează All England Lawn Tennis and Croquet Club Wimbledon, care găzduieşte campionatele anuale de tenis.

După cum se poate vedea în imaginile apărute pe rețelele sociale, Kate a avut o apariție fermecătoare, alături de fiica Charlotte, iar publicul a primit-o cu urale, toată lumea ridicându-se în picioare pentru a aplauda.

