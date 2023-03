Prințesa Kate s-a luat la întrecere cu William: "Nu sunt sigură că sunt îmbrăcată pentru asta" VIDEO

Prinţul şi prinţesa de Wales s-au întrecut în timpul unui curs de spinning la un centru de agrement, transmite BBC.

"Nu sunt sigură că sunt îmbrăcată pentru asta", a spus prinţesa, care purta un top crem, o fustă în carouri şi cizme negre.

La intrarea în sală, prinţul William şi-a cerut scuze cicliştilor şi a spus "Îmi pare rău că v-am stricat ora de spinning".

Înainte de a se urca pe bicicletă, prinţul a glumit cu prinţesa: "Ai tocuri înalte”.

Ea a ajustat vitezele în timpul cursei şi a râs: "Pot să o fac mai grea?".

După ce a terminat, prinţul William, care respira adânc, a glumit: "Vorbim peste un minut".

Catherine a primit un trofeu botezat Tour de Aberavon.

De asemenea, ei au lansat o serie de grădini de terapie şi grădini de zarzavaturi în timpul unei vizite în sudul Ţării Galilor.

Iniţiativa de la Centrul de reabilitare Brynawel este menită să ofere sprijin pentru sănătatea mintală şi colaborează cu Life at No.27, un furnizor de terapie horticolă şi consiliere în domeniul sănătăţii mintale.

În timpul vizitei la Centrul de reabilitare Brynawel, prinţul a râs când a observat pe o etichetă nişte seminţe Sweet William.

Centrul de reabilitare Brynawel este un loc rezidenţial pentru tratarea dependenţei de alcool şi droguri.

De asemenea, rezidenţii din comunitatea mai largă, care se confruntă cu probleme de sănătate mintală, încredere scăzută sau izolare, vor avea acces la grădină prin intermediul medicilor de familie.

Prinţul şi prinţesa au vizitat, de asemenea, baza ambulanţei aeriene galeze din Llanelli, în Carmarthenshire, unde s-au întâlnit cu soţia şi copiii unui bărbat care a murit într-un accident rutier.

