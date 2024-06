Prințesa de Wales, prima apariție publică după diagnosticul de cancer. Ce spune Kate Middleton despre lupta cu nemiloasa boală

Prima apariţie publică din acest, an după diagnosticul de cancer şi după operaţia abdominală suferită în ianuarie, a prințesei de Wales va fi, sâmbătă, 15 iunie, la parada Trooping the Colour. Kate a declarat vineri, 14 iunie, că face "progrese bune" în lupta cu boala, însă tratametnul ei este în curs şi încă va continua câteva luni, relatează BBC.

"Încă nu am ieşit din impas", spune Kate într-un mesaj pe reţelele sociale însoţit de de o nouă fotografie a prinţesei, realizată de fotograful Matt Porteous, care o arată în apropierea casei sale din Windsor.

Aceasta este cea mai importantă actualizare despre starea de sănătate a lui Catherine de când a dezvăluit, în martie, că are cancer, într-o declaraţie scrisă cu propriile cuvinte.

Însă, noul mesaj, deşi pozitiv, este însoţit de o notă de prudenţă.

"Aşa cum ştie oricine trec prin chimioterapie, există zile bune şi zile rele", a scris pe X prinţesa de Wales.

"În acele zile proaste te simţi slab, obosit şi trebuie să cedezi în faţa corpului tău, care se odihneşte. Dar în zilele bune, când te simţi mai puternic, vrei să profiţi la maximum de faptul că te simţi bine", mărturiseşte prinţesa.

"Învăţ cum să am răbdare, mai ales cu incertitudinea. Luând fiecare zi aşa cum vine, ascultându-mi corpul şi permiţându-mi să îmi dau acest timp atât de necesar pentru a mă vindeca", adaugă ea.

Sâmbătă, 15 iunie, pentru evenimentul Trooping the Colour, care îl celebrează pe rege, Prinţesa Kate se va afla în parada trăsurilor împreună cu copiii ei şi va face parte din grupul de familie care va saluta mulţimea de la balconul Palatului Buckingham. Acest eveniment este o paradă aniversară pentru monarh, iar un purtător de cuvânt al palatului a declarat că Regele Charles al III-lea este "încântat că prinţesa poate participa la evenimentele de mâine".

De asemenea, Prinţesa a mulţumit pentru mesajele de susţinere primite din partea publicului în timpul bolii sale, spunând că a fost "copleşită" de încurajări.

"A făcut cu adevărat o diferenţă enormă pentru William şi pentru mine şi ne-a ajutat pe amândoi să trecem peste unele dintre momentele mai grele", mai spune Prinţesa în mesajul ei.

Kate a început să lucreze de acasă şi se aşteaptă să participe la unele evenimente în timpul verii, dar Palatul Kensington a subliniat că nu este vorba de o revenire completă şi că planurile ar putea fi schimbate din scurt.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.

I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8