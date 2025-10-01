Prințesa moștenitoare a Ţărilor de Jos va începe stagiul militar. Este prima femeie de viță regală care va merge în armată

Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 08:49
Printesa Amalia a inceput stagiul militar FOTO Facebook/Koninklijk Huis

Prințesa moștenitoare a Țărilor de Jos, Amalia, în vârstă de 21 de ani, a intrat oficial în serviciul militar, devenind prima femeie din familia regală olandeză care face acest pas. Fiica regelui Willem-Alexander și a reginei Maxima va urma instruirea de bază în armată, însă din cauza unei accidentări recente își începe pregătirea cu partea teoretică, în cadrul Ministerului Apărării.

Fiica regelui Willem-Alexander și a reginei Maxima, în vârstă de 21 de ani, a fost încadrată ca marinar de clasa a III-a în marină și ca soldat de clasa a III-a în forțele terestre și aeriene.

Amalia, care urmează în paralel studii de drept la Amsterdam, este prima femeie din familia regală care efectuează serviciul militar.

Instruirea începe de obicei cu mai multe săptămâni de pregătire militară de bază, ce presupune numeroase exerciții fizice, însă această etapă a fost amânată în condițiile în care prințesa și-a fracturat brațul după o cădere de pe cal în luna iunie. Ea va începe cu partea teoretică a pregătirii la departamentul administrativ al Ministerului Apărării.

