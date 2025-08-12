Prințul Harry și Meghan Markle extind colaborarea cu Netflix

Prințul Harry și Meghan Markle, ducele și ducesa de Sussex, și-au prelungit parteneriatul cu Netflix printr-un contract pe mai mulți ani, prin intermediul companiei lor Archewell Productions, potrivit Variety.

Cuplul a semnat pentru prima dată un contract cu platforma de streaming în 2020 și, de atunci, a colaborat la proiecte precum „Polo”, „Harry & Meghan”, „Heart of Invictus” și „Live to Lead”. Cel mai recent, Markle a lansat seria sa despre stilul de viață „With Love, Meghan”, al cărei al doilea sezon va avea premiera la sfârșitul acestei luni. Odată cu seria, ea a lansat marca As Ever, care va continua să se dezvolte în parteneriat cu Netflix.

De asemenea, a fost anunțat că un episod special din „With Love, Meghan”, intitulat „Holiday Celebration”, va avea premiera în luna decembrie. „Alăturați-vă lui Meghan în Montecito pentru o sărbătoare magică”, se arată în descrierea episodului. „Împreună, prietenii și familia decorează sălile, pregătesc festinuri de sărbători, confecționează cadouri din suflet și împărtășesc multe râsete - cu instrucțiuni simple de urmat acasă. Este o sărbătoare minunată, plină de căldură, tradiție și o doză generoasă de bucurie”.

Alte proiecte pe care Harry și Meghan le produc la Netflix includ scurtmetrajul documentar „Masaka Kids, A Rhythm Within”, care urmează să fie lansat în cursul acestui an. „În inima regiunii Masaka din Uganda, unde umbra crizei HIV/SIDA încă planează, un mic orfelinat devine un far de speranță”, se arată în sinopsisul scurtmetrajului. „Masaka Kids, A Rhythm Within” depășește videoclipurile virale pentru a dezvălui o comunitate vibrantă, unică, în care copiii orfani transformă greutățile în bucurie, dansând spre vindecare, apartenență și promisiunea unui viitor mai luminos. Cuplul dezvoltă, de asemenea, o adaptare cinematografică a bestsellerului romantic al lui Carley Fortune, „Meet Me at the Lake”.

„Suntem mândri să prelungim parteneriatul cu Netflix și să extindem colaborarea noastră pentru a include marca As Ever”, a declarat Markle într-un comunicat. „Eu și soțul meu suntem inspirați de partenerii noștri, care lucrează îndeaproape cu noi și cu echipa Archewell Productions pentru a crea conținut bine gândit, din diverse genuri, care rezonează la nivel global și celebrează viziunea noastră comună”.

