Casa Alba: Interviul acordat de printul Harry si Meghan Markle jurnalistei Oprah Winfrey, dovada de "curaj"

Reactia dura a tabloidelor din Regat

"A vorbi despre propriile lupte cu privire la probleme de sanatate mintala si sa relatezi istoria personala dovedeste, pentru orice persoana, curaj", a subliniat Jen Psaki, purtator de cuvant al executivului american.Totusi, ea a subliniat, ca ei sunt de acum "cetateni privati". "Nu vom face alte comentarii in numele presedintelui", a insistat purtatoarea de cuvant.La un an de la retragerea cuplului din familia regala britanica si plecarea in California, confesiunile lor, dezvaluite starului televiziunii Oprah Winfrey, creioneaza un portret sumbru al monarhiei britanice, tinta a unui tir alimentat de acuzatii, insensibilitate, rasism. Tabloidele britanice au reactionat la dezvaluirile facute de printul Harry si sotia lui, Meghan , in interviul acordat lui Oprah Winfrey pentru CBS, difuzat duminica seara, cu zeci de articole si titluri bombastice, conform news.ro.Unele dintre ziare, cu care cuplul a avut mai multe divergente de-a lungul timpului din cauza articolelor publicate, au publicat titluri precum "Am vrut sa ma omor" si "Meghan Markle ar putea sa nu revina vreodata in Marea Britanie"."Stiam ca, daca nu as fi spus-o, as fi facut-o. Pur si simplu nu mai voiam sa traiesc. Era un gand constant foarte clar, real si inspaimantator", a spus Meghan legat de gandurile sale negre impartasite sotului ei.Ea a explicat jurnalistei ca in seara in care i-a spus lui Harry ce simte urmau sa participe la un eveniment oficial la Royal Albert Hall."In acea fotografie, daca o maresti, ce vad este cat de stranse sunt degetele lui in jurul meu", i-a spus ea, cu lacrimi in ochi, lui Oprah. "Zambim si ne facem treaba, dar amandoi incercam sa rezistam. De fiecare data cand luminile erau atintite spre loja regala, plangeam", a precizat Meghan.Interviul a fost difuzat duminica de CBS, in prime-time, si incepand cu ora 01:00 in Marea Britanie. Oprah Winfrey a subliniat in debutul interviului ca cei doi nu au fost platiti pentru a sta de vorba cu ea si ca filmarea a fost facuta in casa unui prieten.Printul Harry si sotia lui, Meghan Markle, au vorbit, in cadrul programului special "The Oprah Winfrey Show", despre familia regala si relatiile incordate, au dezvaluit ca s-au simtit izolati in interiorul ei, ca au ramas fara sprijin financiar si ca nunta lor a avut cu trei zile inainte de ceremonia transmisa in intreaga lume. Harry a marturisit ca relatia cu tatal lui, printul Charles, s-a deteriorat, dar ca "vindecarea" acesteia reprezinta una dintre prioritatile lui. Cei doi au mai spus ca al doilea copil pe care il asteapta este o fetita.In acelasi interviu, Meghan a spus ca devenise dureros de clar ca exista un dublu standard in felul in care media relata despre ea si Catherine, ducesa de Cambridge si sotia printului William, al doilea in linia de succesiune la tronul britanic.