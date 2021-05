Meghan Markle a castigat procesul pentru drepturile de autor asupra unei scrisori adresate tatalui ei

Fosta actrita americana, in varsta de 39 de ani, castigase deja pe 11 februarie prima parte a acestei actiuni in instanta , pentru atingeri aduse vietii private, deschisa impotriva Mail on Sunday. Ducesa de Sussex i-a reprosat tabloidului mentionat ca a publicat un e-mail expediat in 2018, in care ii cerea tatalui ei, Thomas Markle, sa inceteze sa mai vorbeasca si sa mai minta in mass-media despre relatia lor tensionata.Judecatorul Mark Warby, de la Inalta Curte de Justitie din Londra, a afirmat cu acea ocazie ca publicarea scrisorii a incalcat drepturile de autor si ca un proces suplimentar era necesar pentru a stabili detinatorul acelor drepturi, dupa ce Associated Newspapers a argumentat ca Meghan a fost ajutata de echipa ei de PR pentru a redacta textul in cauza.Miercuri, judecatorul a decis ca drepturile de autor asupra scrisorii nu apartin coroanei britanice, ci lui Meghan Markle.Astfel, el i-a dat definitiv castig de cauza sotiei printului Harry in procesul intentat tabloidului Mail on Sunday, care a fost obligat in martie sa publice pe prima sa pagina un comunicat prin care sa isi informeze cititorii ca a pierdut procesul impotriva ducesei de Sussex.Potrivit lui Ian Mill, avocatul lui Meghan Markle, serviciile aflate in serviciul reginei "au respins orice revendicare a drepturilor de autor in numele coroanei britanice". Fostul secretar pentru comunicare al cuplului regal, Jason Knauf, a afirmat prin intermediul avocatilor lui ca nu a scris si nu a participat la redactarea acelei scrisori.Avocatul angajat de Associated Newspaper, compania care editeaza tabloidul Mail on Sunday, a considerat "regretabil" faptul ca Jason Knauf nu a clarificat mai devreme acest aspect.Printul Harry, in varsta de 36 de ani, al saselea in ordinea de succesiune la tron, a denuntat in mai multe randuri presiunea exercitata de mass-media asupra lui si a sotiei sale si a dezvaluit ca acesta a fost principalul motiv care l-a facut sa se retraga din randul membrilor activi ai casei regale, in aprilie 2020.