Interviul acordat de printul Harry si sotia lui pentru emisiunea lui Oprah Winfrey, cifre importante de audienta

Oprah Winfrey: Regina Elizabeth si printul Philip nu si-au exprimat ingrijorarea fata de culoarea pielii lui Archie

Programul special din prime-time a atras aproximativ 17,18 milioane de telespectatori pe parcursul celor doua ore de difuzare.Acestea sunt cifre preliminarii si nu reflecta audienta de pe coasta de vest a SUA, unde interviul a fost difuzat trei ore mai tarziu. Cele finale vor fi disponibile marti.Oprah Winfrey a subliniat in debutul interviului ca cei doi nu au fost platiti pentru a sta de vorba cu ea si ca filmarea a fost facuta in casa unui prieten.Printul Harry si sotia lui, Meghan Markle, au vorbit, in cadrul programului special "The Oprah Winfrey Show", despre familia regala si relatiile incordate, au dezvaluit ca s-au simtit izolati in interiorul ei, ca au ramas fara sprijin financiar si ca nunta lor a avut cu trei zile inainte de ceremonia transmisa in intreaga lume. Harry a marturisit ca relatia cu tatal lui, printul Charles, s-a deteriorat, dar ca "vindecarea" acesteia reprezinta una dintre prioritatile lui. Cei doi au mai spus ca al doilea copil pe care il asteapta este o fetita.Programul special va fi difuzat de ITV in Marea Britanie, luni, de la ora 21:00.Vedeta a spus ca nici regina Elizabeth a II-a si nici sotul sau, printul Philip, nu au participat la conversatii in cadrul familiei regale britanice in care s-au exprimat ingrijorari cu privire la culoarea pielii fiului lui Meghan Markle si printului Harry, inaintea nasterii copilului, relateaza AFP.In cadrul interviului, ducesa de Sussex a declarat ca unii membri ai familiei regale si-au exprimat ingrijorarea cu privire la culoarea pielii pe care urma sa o aiba bebelusul, in prezent in varsta de doi ani.Printul Harry i-a spus prezentatoarei ca aceste declaratii nu au fost facute de catre regina sau de catre printul consort.