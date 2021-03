Noi tensiuni in Familia Regala. Printul Harry a avut discutii "neproductive" cu fratele sau William si tatal sau Charles

"Harry a vorbit cu fratele si de asemenea cu tatal sau. Mi s-a spus ca aceste discutii nu au fost productive, dar ei sunt fericiti ca au putut cel putin sa inceapa aceasta conversatie", a spus Gayle King, celebra animatoare a emisiunii matinale de la CBS "This Morning".Intr-un interviu exploziv, difuzat pe 7 martie, cu jurnalista Oprah Winfrey, Harry si sotia sa Meghan au evocat o presiune mediatica neincetata, rasismul si absenta sustinerii familiei regale pentru a justifica retragerea lor din monarhie si instalarea in Statele Unite.Fosta actrita metisa americana in varsta de 39 de ani a relatat si faptul ca in timp ce era insarcinata un membru nenumit al familiei s-a aratat ingrijorat de culoarea pielii pe care fiul lor Archie ar putea sa o aiba. Harry, 36 de ani, a spus ca este cu "adevarat dezamagit" de lipsa de sustinere a tatalui sau, printul Charles, care nu i-a raspuns la telefoane o perioada, si a dezvaluit ca s-a indepartat de fratele sau William.Acest interviu a relansat acuzatiile de rasism impotriva presei britanice.Raspunsul reginei Elizabeth a II-a, care s-a angajat sa trateze "in privat" acuzatiile lansate de Meghan, nu au satisfacut cuplul, a subliniat Gayle King."Ceea ce i-a ranit este ca Palatul continua sa spuna ca vrea sa rezolve acest lucru in privat, in timp ce continua sa apara povesti false care o denigreaza pe Meghan", a explicat jurnalista care a precizat ca a vorbit cu cei doi la telefon la sfarsitul saptamanii trecute.Meghan si Harry sunt "frustrati" sa vada ca remarcile lor au provocat o dezbatere centrata pe rasism in familia regala "in contextul in care tot ce voiau ei era ca familia sa intervina si sa spuna presei ca aceste povesti sunt mincinoase, inexacte si nedrepte", a afirmat King.Familia regala "trebuie sa recunoasca ca are probleme" si fara asta "va fi dificil sa mearga inainte", a adaugat prezentatoarea, asigurand ca Meghan si Harry "vor o reconciliere" cu familia regala.