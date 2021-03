Oprah Winfrey: Regina Elizabeth a II-a si printul Philip nu si-au exprimat ingrijorarea fata de culoarea pielii lui Archie, fiul lui Meghan Markle si printului Harry

Confesiuni soc ale ducesei de Sussex

Vedeta a spus ca nici regina Elizabeth a II-a si nici sotul sau, printul Philip, nu au participat la conversatii in cadrul familiei regale britanice in care s-au exprimat ingrijorari cu privire la culoarea pielii fiului lui Meghan Markle si printului Harry, inaintea nasterii copilului, relateaza AFP.In cadrul interviului, ducesa de Sussex a declarat ca unii membri ai familiei regale si-au exprimat ingrijorarea cu privire la culoarea pielii pe care urma sa o aiba bebelusul, in prezent in varsta de doi ani.Printul Harry i-a spus prezentatoarei ca aceste declaratii nu au fost facute de catre regina sau de catre printul consort.El nu a precizat identitatea persoanei care a deschis acest subiect, "dar a vrut sa se asigure ca eu stiu (...) ca nu este vorba nici despre bunica sa si nici despre bunicul sau", a declarat animatoarea emisiunii CBS This Morning. Meghan Markle - care este metisa - a declarat ca sotul sau i-a dezvaluit ca anumiti membri ai familiei regale si-au exprimat ingrijorarea fata de culoarea pe care urma sa o aiba pielea copilului lor, pe cand era insarcinata cu Archie, care implineste doi ani in mai.Dupa difuzarea, duminica seara (ora locala) a confesiunilor-soc ale ducesei de Sussex si sotului sau, printul Harry, intreaga lume se intreaba cine a facut aceste declaratii rasiste care pateaza familia regala.Aceste confidente, facute in emisiunea starului de televiziune Oprah Winfrey de catre Meghan Markle si printul Harry au efectul une iadevarate bombe in Regatul Unit. Ele releva un portret sumbru al monarhiei britanice, tinta unui tir sustinut de acuzatii - care merg de la lipsa de sensibilitate si pana la rasism.Meghan Markle acuza familia regala de rasism, minciuni si de faptul ca a impins-o in pragul sinuciderii, in acest interviu exploziv, care urmeaza sa sporeasca tensiunile intre cuplu si Palatul Buckingham.Ea dezvaluie ca s-a gandit sa se automutileze, dupa ce a cerut ajutorul Buckinghamului si nu l-a primit si ca palatul a refuzat sa acorde vreun titlu de noblete copilului sau.