Reuniune de criza la Palatul Buckingham in urma acuzatiilor facute de printul Harry si Meghan Markle

Acuzatiile de rasism

Acuzatiile trebuie luate in serios

Corespondentul BBC la Palat a spus ca este "tot mai dificil pentru Buckingham sa nu spuna nimic" despre acuzatiile facute de cei doi in programul special difuzat duminica seara de CBS si luni seara de ITV.Jurnalistul a spus ca reprezentantii Palatului "nu vor sa se simta presati sa spuna ceva".Printul Harry si sotia lui, Meghan Markle , au vorbit, in cadrul programului special "The Oprah Winfrey Show", despre familia regala si relatiile incordate, au dezvaluit ca s-au simtit izolati in interiorul ei, ca au ramas fara sprijin financiar si ca nunta lor a avut loc cu trei zile inainte de ceremonia transmisa in intreaga lume.Ei au facut acuzatii de rasism, care nu ii implica pe regina Elizabeth II si pe printul Philip. Harry a marturisit ca relatia cu tatal lui, printul Charles, s-a deteriorat, dar ca "vindecarea" acesteia reprezinta una dintre prioritatile lui.Ministrul din umbra al Educatiei, Kate Green, a declarat ca acuzatiile facute de Meghan sunt "cu adevarat tulburatoare si socante"."Daca sunt acuzatii de rasism, ma astept ca Palatul sa le abordeze cu cea mai mare seriozitate si sa le ancheteze", a declarat ea pentru Sky News.Liderul laburistilor, Keir Starmer, a afirmat ca acuzatiile facute de Meghan referitor la rasism si lipsa de sprijin emotional si psihologic ar trebui luate "foarte in serios".Prim-ministrul Boris Johnson a refuzat luni sa comenteze si a spus doar ca "intotdeauna am avut cea mai mare admiratie pentru regina si rolul unificator pe care il are"."Cand vine vorba despre probleme ce au de-a face cu familia regala, cel mai bun lucru pentru un prim-ministru este sa nu spuna nimic", a completat el.Meghan Markle, in varsta de 39 de ani, actrita cu origini afro-americane, a spus ca remarcile privitoare la culoarea pielii fiului ei au fost facute in prezenta printului Harry, care i le-a relatat ulterior. In plus, ea a afirmat ca familia regala nu a vrut ca Archie, nascut in 2019, sa fie print, lasand sa se inteleaga ca ingrijorarea privind culoarea pielii lui a dus la acest lucru.Copiii cuplului nu devin automat printi sau printese, confrom unei legi care a fost adoptate in 1917, ci doar daca regina intervine.Markle nu a dat nume, iar printul Harry i-a confirmat apoi lui Oprah Winfrey ca nu este vorba nici despre regina, nici despre printul consort. Interviul a fost filmat in casa unui prieten , a spus jurnalista, care a tinut sa precizeze ca cei doi nu au fost platiti sa stea de vorba cu ea. Casa din California, unde cuplul s-a mutat anul trecut, apartine mogulului media Tyler Perry.