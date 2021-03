VIDEO Meghan Markle s-a plans postului ITV cu privire la comentariile facute de Piers Morgan. Acesta a numit interviul ei "o tradare rusinoasa fata de regina"

Markle i-ar fi scris luni lui Carolyn McCall, CEO al ITV, atragand atentia ca afirmatiile lui Morgan ar putea afecta discutiile despre sanatatea mintala in Marea Britanie si ar putea chiar sa aiba un impact asupra unor persoane care se gandesc la suicid.Problema sanatatii mintale este una importanta pentru ITV, dupa o serie de sinucideri legate de show -ul "Love Island", inclusiv a gazdei Caroline Flack, in urma cu un an. Piers Morgan a parasit emisiunea marti, la scurt timp dupa ce Ofcom , autoritatea britanica de reglementare a audiovizualului, a deschis o ancheta privind comentariile facute de el in editia de luni.Tabloidul britanic The Sun a scris ca Morgan, prezenta permanenta in program din 2015, a plecat dupa ce sefii ITV i-au cerut sa prezinte scuze in direct si el a refuzat. Nu a fost confirmat oficial acest lucru.Markle a dezvaluit in interviul acordat lui Oprah Winfrey, difuzat duminica seara in SUA si luni seara in Regat, ca s-a simtit izolata in familia regala, ca, din cauza presiunii si a singuratatii, nu mai voia sa traiasca si ca nu a primit sprijinul dorit.Legat de aceste afirmatii, Morgan a spus luni: "La cine ai mers? Ce ti-au spus? Imi pare rau, dar nu cred o vorba din ce spune Meghan Markle. Nu as crede nici daca mi-ar citi un raport meteorologic".Miercuri, el a explicat: "Nu sunt in masura sa pun la indoiala daca a avut tendite sinucigase, nu sunt in mintea ei si asta ea trebuie sa spuna". El a precizat ca a avut timp sa se gandeasca la cele expuse in emisiune si "tot nu o cred".Luni, prezentatorul britanic de televiziune, care a criticat-o de-a lungul timpului pe Markle, a scris pe Twitter ca interviul a fost o demonstratie de actorie."Este prea tarziu pentru nominalizarile la Oscar ? #meghan Acest interviu este o tradare absolut rusinoasa fata de regina si familia regala", a scris Morgan, adaugand ca discutia a fost "o absurditate josnica".Ofcom a inceput ancheta marti, dupa ce mai mult de 41.000 de oameni au depus reclamatii legat de comportamentul lui Morgan.Interviul de la emisiunea lui Oprah Winfrey a fost urmarit de aproximativ 12 milioane de britanici.Palatul Buckingham a transmis marti ca ia in serios acuzatiile lansate si ca va discuta in privat cu cei doi.Printul Harry si sotia lui au vorbit, in cadrul programului special "The Oprah Winfrey Show", despre familia regala si au dezvaluit ca s-au simtit izolati in interiorul ei, ca au ramas fara sprijin financiar si ca nunta lor a avut cu trei zile inainte de ceremonia transmisa in intreaga lume. Au facut acuzatii de rasism, iar ea a spus ca a avut ganduri sinucigase. Harry a marturisit ca relatia cu tatal lui, printul Charles, s-a deteriorat, dar ca "vindecarea" acesteia reprezinta una dintre prioritatile lui. Cei doi au spus ca al doilea copil pe care il asteapta este o fetita.