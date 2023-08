Motivul pentru care Prințul Harry a jucat polo călare VIDEO

Prinţul Harry a participat, sâmbătă, la un meci de polo călare în scop caritabil în Singapore, relatează Reuters.

Echipa ducelui de Sussex, Royal Salute Sentebale, a întâlnit Singapore Polo Club, iar legenda argentiniană a poloului şi prieten apropiat al lui Harry, Nacho Figueras, a jucat pentru echipa locală la Sentebale ISPS Handa Polo Cup.

Meciul s-a încheiat la egalitate, 7-7, trofeul fiind împărţit de ambele echipe.

Încasările obţinute în urma meciului vor merge către fundaţia Sentebale a Prinţului Harry, înfiinţată împreună cu Prinţul Seeiso din Lesotho, care sprijină tinerii care trăiesc cu HIV şi SIDA în Africa.

Prinţul a vizitat ultima dată Singapore în 2017, când a jucat polo pentru a strânge fonduri pentru aceeaşi organizaţie caritabilă.

