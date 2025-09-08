Prințul Harry aduce un omagiu Reginei Elisabeta a II-a la Windsor, la trei ani de la deces

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 17:54
133 citiri
Prințul Harry aduce un omagiu Reginei Elisabeta a II-a la Windsor, la trei ani de la deces
Prințul Harry a revenit în Marea Britanie pentru un proces FOTO captură video Sky News

Prințul Harry, care s-a stabilit în Statele Unite, a fost luni la Castelul Windsor, unde a depus o coroană de flori și a adus un omagiu privat Reginei Elisabeta a II-a, de la a cărei moarte se împlinesc trei ani. Ducele de Sussex nu a mai fost în Marea Britanie din luna mai și nu se știe dacă se va întâlni cu fratele său, prințul William, sau cu tatăl său, regele, în timpul vizitei sale, relatează Sky News.

Ducele de Sussex a sosit luni în Marea Britanie și a vizitat reședința regală, unde a depus flori la mormântul bunicii sale. Este pentru prima dată când Harry, care locuiește în California împreună cu soția sa, Meghan Markle, se întoarce în Marea Britanie după cinci luni. În luna mai, el a pierdut o lungă bătălie juridică cu Ministerul de Interne privind modificările aduse măsurilor sale de securitate.

Harry a venit la Londra și pentru gala anuală WellChild Awards, o fundație umanitară pe care o patronează de 15 ani, iar marți ar urma să se deplaseze la un studio de înregistrări comunitar din Nottingham.

Nu se știe dacă se va întâlni cu fratele său, prințul William, sau cu tatăl său, regele, în timpul vizitei sale, dar acest lucru a alimentat speculațiile că va avea loc o reuniune de familie, scrie Sky News.

Harry și Charles s-au întâlnit ultima dată față în față acum mai bine de un an și jumătate, după ce ducele s-a grăbit să-l vadă pe rege în urma diagnosticării acestuia cu cancer.

Tot luni, prințesa de Wales, Katherine, care se recuperează și ea după cancer, s-a alăturat soțului său, prințul moștenitor William, pentru a-i aduce un omagiu reginei Elisa a II-a.

Kate și William au vizitat, de asemenea, Federația Națională a Institutelor pentru Femei din Sunningdale, Berkshire.

Este a treia apariție publică a lui Kate în cinci zile, după ce joia trecută a vizitat grădinile Muzeului Național de Istorie și sâmbătă a urmărit victoria echipei Red Roses asupra Australiei cu 47-7 în meciul din Cupa Mondială de rugby feminin de la Brighton.

