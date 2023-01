Presa britanică, necruțătoare cu Prințul Harry după recentele dezvăluiri: ”Ți-ai vândut sufletul!” FOTO

Dezvăluirile recente ale ducelui de Sussex, extrase din interviuri care urmează să fie publicate şi autobiografia sa "Spare", aşteptată pentru 10 ianuarie, au stârnit vineri furia tabloidelor engleze.

"O reconciliere? Dar ţi-ai vândut sufletul, Harry", se arată pe coperta Daily Express, alături de o poză cu Harry şi fratele său William. Soţul lui Meghan Markle şi-a exprimat luni dorinţa de a se "reconecta" cu familia sa, într-un fragment dintr-un interviu care va fi difuzat duminică pe CNN. Dar acest apel la calm a fost urmat, toată săptămâna, de declaraţii explozive ale omului care a părăsit familia regală pentru a se stabili în California.

Pagini din "Spare" / "Rezervă", memoriile sale aşteptate pe 10 ianuarie, au fost publicate de mai multe ziare în ultimele zile. Aflăm în special că între William şi Harry a explodat o ceartă violentă despre Meghan, în timpul căreia Prinţul de Wales şi-ar fi "doborât" fratele mai mic la pământ.

Daily Mirror oferă o concluzie asemănătoare cu cea a Daily Express: "Totul s-a terminat acum", scrie tabloidul cu o primă pagină ilustrată cu o fotografia a celor doi fraţi din copilărie, unul lângă altul în uniformele şcolare.

Friday's front page: It's all over now https://t.co/Jqw2tZai8E #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/ApIaUzy6Lz

În noi fragmente din cartea sa, publicate joi, Harry acuză întreaga familie regală de la distanţă. El vorbeşte despre fotografiile cu el îmbrăcat în ofiţer nazist, care au stârnit un scandal pe când avea 20 de ani, acesta asigurând că William şi Kate l-au încurajat să aleagă acest costum. De asemenea, el povesteşte cum a aflat de moartea mamei sale, Lady Diana, cum a obiectat la faptul că tatăl său se recăsătorea cu Camilla - pe care o percepea drept o "mamă vitregă rea" - susţine că a ucis 25 de talibani când era angajat ca pilot de elicopter în Afganistan şi mărturiseşte că a testat cocaina.

În acest punct, tabloidul The Sun a scris pe prima pagină a ediţiei de vineri: "Harry: Am încercat cocaină şi iarbă".

On tomorrow's front page: Prince Harry admits he took cocaine aged 17 to 'make himself feel different' as he tells all in explosive book https://t.co/LhGHySsQ0C pic.twitter.com/97S6ZAATBB