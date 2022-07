Nepotul reginei Elizabeth a II-a, prinţul Harry, a deplâns luni, 18 iulie, la tribuna Adunării Generale a ONU, în cadrul unei ceremonii anuale de omagiere a lui Nelson Mandela, faptul că ”lumea noatră este din nou în flăcări” şi a evocat modificările climatice, Războiul rus în Ucraina şi pandemie covid-19, relatează AFP.

Harry a venit la ONU împreună cu soţia sa, Meghan Markle, şi a povestit cum o fotografie a fostului lider sud-african împreună cu mama sa, Siana, în 1997, i-a marcat vaţa.

”Când am văzut fotografia pentru prma oară, ceea ce m-a izbit imediat a fost bucuria de pe faţa mamei mele”, a declarat el, continuându-şi discursul sobru.

”De la oribilul Război din Ucraina, la reculul drepturilor constituţionale aici, în Statele Unite, asistăm la un atac mondial împotriva democraţiei şi libertăţii, cauza vieţii lui Mandela”, a denunţat prinţul Harry.

”Consecinţele deciziilor luate de către unele dintre cele mai puternice persoane în unele dintre cele mai bogate ţări se resimt încă profund pe continentul african”, a adăugat el.

”Pandemia (covid-19), războiul şi inflaţia au aruncat Africa într-o criză energetică şi alimentară”, a continuat prnţăul Harry, apreciind că seceta pe acest continent este ”reflexia condiţiilor meteorologice extreme observate în întreaga lume”.

Prince Harry has given a speech on 'Nelson Mandela International Day' to the UN General Assembly in New York. The Duke of Sussex talked about how his Mother, Princess Diana, and Mandela had been close.#PrincessDiana #PrinceHarry #NelsonMandela pic.twitter.com/vkPf96YyEB