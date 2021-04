De cate ori au venit politistii la locuinta printului Harry si a sotiei sale, Meghan, din sudul Californiei. O alerta a fost data in Ajunul Craciunului

Dupa ce ducele si ducesa de Sussex s-au mutat in casa lor din Montecito impreuna cu fiul lor Archie in iulie anul trecut, biroul serifului din comitatul Santa Barbara a raspuns la apeluri listate ca solicitari telefonice, activari ale sistemului de alarma si incalcare a proprietatii.Datele, obtinute in baza legii privind libertatea informatiilor (Freedom of Information laws) de catre agentia de stiri Press Association, au fost publicate dupa ce cuplul si-a exprimat temerile legate de securitatea sa in interviul exploziv cu Oprah Winfrey.Ofiterii de politie au fost chemati de patru ori in iulie anul trecut dupa ce Harry si Meghan s-a mutat la Montecito din Los Angeles, unde au locuit temporar dupa plecarea din Canada, la inceputul pandemiei.Un apel este listat ca o solicitare telefonica, in timp ce celelalte sunt listate drept "activari ale sistemului de alarma" si toate au avut loc in primele ore ale diminetii.Un apel telefonic din august este listat drept "incident cu prioritate". O noua alarma a avut loc in noiembrie.La ora 16:13 in ajunul Craciunului, adjunctii serifului au fost chemati la locuinta lui Harry si Meghan dupa ce un barbat ar fi patruns ilegal pe proprietate.Cel mai recent apel a fost la 02:21 dimineata, pe 16 februarie 2021, si este listat ca activare a sistemului de alarma.Reprezentantii lui Harry si Meghan au refuzat sa comenteze. O purtatoare de cuvant a biroului serifului din Santa Barbara a refuzat sa ofere detalii suplimentare despre apeluri.Aranjamentele privind securitatea cuplului au tinut prima pagina a ziarelor dupa interviul acordat realizatoarei Oprah Winfrey in martie Meghan, care este insarcinata cu al doilea copil, a declarat ca a trimis scrisori catre familia regala britanica cu rugamintea de a nu li se retrage serviciul de paza, avertizand ca sunt amenintati cu moartea