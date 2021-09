Prințul Harry şi Meghan, între cele mai influente 100 de persoane în 2021. Ce i-a urat familia regală de ziua lui

Harry şi Meghan, dar şi cântăreaţa Billy Eilish, regizoarea Chloé Zao şi actorul Omar Sy figurează în topul revistei americane Time al celor mai influente 100 de persoane în 2021.

Prinţul şi ducesa sunt lăudaţi într-un text de bucătarul-şef spaniol José Andrés pentru fundaţia lor caritabilă Archewell Foundation şi „compasiunea pentru oamenii pe care nu-i cunosc”.

“Okonjo-Iweala (@NOIweala) has shown us that to end the pandemic, we must work together to equip every nation with equitable vaccine access,” write Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex #TIME100 https://t.co/8n3ZxMbxPm pic.twitter.com/ii0ZEIL4MJ