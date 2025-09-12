Prințul Harry, într-o vizită neașteptată în Ucraina. S-a întâlnit cu victimele războiului și donează o sumă importantă pentru copiii afectați FOTO

Prințul Harry a făcut o vizită neanunțată la Kiev, unde s-a întâlnit cu victimele războiului, de la soldați până la copii. Miercuri, 10 septembrie, membrul familiei regale britanice a anunțat și o donație de jumătate de milion de dolari prin fundația sa, pentru copiii răniți și afectați de război din Ucraina și din Fâșia Gaza.

La invitația guvernului ucrainean, Prințul Harry a călătorit în capitala Ucrainei, unde a declarat că dorește să facă „tot posibilul” pentru a ajuta la recuperarea miilor de militari care au fost grav răniți în războiul pe care Rusia l-a pornit împotriva țării lor de mai bine de trei ani, relatează The Guardian.

În timpul vizitei în capitala Ucrainei, el și o echipă din cadrul Fundației Invictus Games vor prezenta în detaliu noi inițiative pentru sprijinirea reabilitării răniților, scopul final fiind de a oferi ajutor în toate regiunile țării.

Vizita Prințului Harry în Ucraina a fost dezvăluită la doar o zi după anunțul că va dona, prin fundația sa, suma de 500.000 de dolari pentru copii afectați din zonele de război din Ucraina și Fâșia Gaza, potrivit Reuters.

La începutul acestui an, se estima că războiul din Ucraina a lăsat deja 130.000 de persoane cu dizabilități permanente, iar guvernul a pus acum reabilitarea prin sport în centrul politicii sale de ajutorare a veteranilor.

Ducele de Sussex a călătorit noaptea, cu un tren care l-a adus din Polonia în capitala ucraineană.

„Nu putem opri războiul, dar putem face tot ce ne stă în putință pentru a ajuta procesul de recuperare”, a declarat el jurnalistului de la The Guardian care l-a însoțit. „Putem continua să înțelegem persoanele implicate în acest război și ceea ce trăiesc ele. Trebuie să menținem acest lucru în prim-planul atenției oamenilor. Sper că această călătorie va ajuta oamenii să înțeleagă, pentru că este ușor să devii insensibil la ceea ce se întâmplă”, a adăugat el.

Prințul a precizat că a fost invitat inițial la Kiev de Olga Rudnieva, fondatoarea și directoarea generală a Centrului de Traumatologie „Superoameni” din Liov, care tratează răniții amputați. El a vizitat centrul în aprilie, dar a întâlnit-o întâmplător pe Olga acum câteva luni în SUA.

„M-am întâlnit cu Olga în New York. A fost o întâlnire întâmplătoare și am întrebat-o ce pot face pentru a ajuta. Ea mi-a răspuns: „Cel mai mare impact îl poți avea venind la Kiev”. A trebuit să discut cu soția mea și cu guvernul britanic pentru a mă asigura că este în regulă. Apoi a venit invitația oficială. În Liov, nu se vede așa de tare războiul. Este foarte departe, în vest. Este prima dată când vom vedea distrugerea reală provocată de război”, a mărturisit el.

❕ Prince Harry and Polish Foreign Minister Radosław Sikorski Arrive in Kyiv The British prince stated that he wants to help with the rehabilitation of wounded Ukrainian soldiers. Together with his Invictus Games foundation team, he will present new initiatives to support the… pic.twitter.com/MZp8UIpGAr — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2025

Ucraina a participat pentru prima dată la Jocurile Invictus în 2017, dar entuziasmul și nevoia pentru această competiție, fondată de prinț în 2014 pentru ca veteranii răniți să participe la evenimente sportive, au crescut dramatic de la începutul conflictului cu Rusia.

Ducele și-a amintit de primirea pe care echipa Ucrainei a avut-o la jocurile de la Haga, acum doi ani. „A fost remarcabil. Fiecare dintre participanți a avut de parcurs un drum lung pentru a ajunge la aceste jocuri, dar nimeni din celelalte țări concurente nu se întorcea la război. De aceea, ucrainenii s-au remarcat. Toată lumea a simțit o legătură imensă cu ei. Unii dintre concurenți erau retrași de pe câmpul de luptă și se întorceau pe câmpul de luptă. Înseamnă foarte mult pentru noi, pentru că înseamnă foarte mult pentru ei”, a declarat ducele de Sussex.

În timpul vizitei, prințul urmează să ajungă și la Muzeul Național al Istoriei Ucrainei în cel de-al Doilea Război Mondial. El se va întâlni cu 200 de veterani, care au fost și ei invitați. De asemenea, urmează să se întâlnească cu prim-ministrul ucrainean, Iulia Svîrîdenko.

Călătoria la Kiev îi va oferi șansa de a discuta cu veterani și de a vedea cu ochii lui o parte din distrugeri, a spus el. Deși Jocurile Invictus, organizate bienal, au constituit punctul central al activității fundației, aceasta și-a extins programele de recuperare prin sport pentru a oferi oportunități de reabilitare dincolo de jocurile propriu-zise, inclusiv prin furnizarea de echipamente sportive în Ucraina.

Natalia Kalmîkova, ministrul ucrainean pentru veterani, a declarat că sportul a devenit o funcție cheie în îngrijirea sănătății veteranilor. „Datorită relației noastre cu Fundația Invictus Games, am stabilit și continuăm să dezvoltăm rolul sportului în recuperare în Ucraina și este motivul pentru care acesta este inclus în strategia politică privind veteranții”, a spus ea. Până în martie anul acesta, peste 22.000 de veterani din toată Ucraina au beneficiat de avantaje precum abonamente la săli de sport și acces la piscine.

