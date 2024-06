Prințul William aniversează 42 de ani. Omagiul emoționant al prințesei Kate de ziua soțului său FOTO

Prințesa de Wales i-a adus un omagiu soțului ei într-un mesaj de la mulți ani, pentru a marca cea de-a 42-a aniversare a Prințului William.

Într-o postare pe X, Kate a scris: „La mulți ani tată, cu toții te iubim atât de mult! Cx”.

Fotografia îl arată pe William sărind și ținându-se de mână cu cei trei copii ai săi la o plajă.

Happy birthday Papa, we all love you so much! Cx pic.twitter.com/NROqRbt4rs — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 21, 2024

Anterior, Palatul Buckingham a împărtășit o fotografie a regelui cu prințul de Wales, când era un copil în poală. Imaginea alb-negru a fost făcută la Palatul Kensington din Londra, la 1 februarie 1983. Poza a fost postată pe contul X al Familiei Regale vineri dimineață, scrie Sky News.

Acesta a fost însoțit de mesajul: „La mulți ani prințului de Wales!”

Happy Birthday to The Prince of Wales! 🎉 📷 @RCT pic.twitter.com/IEWU8ZeycE — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2024

William sărbătorește ziua cea mare după ce a urmărit dezamăgitoarea remiză a Angliei la Euro 2024 împotriva Danemarcei.

Prințul care este președintele FA, a fost fotografiat alături de regele Danemarcei Frederic, în timp ce cele două echipe s-au dus întâlnit la Frankfurt, Germania, cei Trei Lei remizând 1-1 în al doilea meci al turneului.

May the best team win 🇩🇰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽#ENGDEN #EUROS2024 pic.twitter.com/T38P53rQyu — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 20, 2024

Ziua de naștere a lui William urmează unui an dificil în care atât soția sa, Prințesa de Wales, cât și tatăl Regele, au fost diagnosticați cu cancer.

Kate a revenit pentru scurt timp în lumina reflectoarelor publicului la Trooping the Color weekend-ul trecut împreună cu William și cei trei copii ai lor.

Dar, într-un mesaj personal către națiune, prințesa a dezvăluit că, deși face progrese bune, „nu a ieșit încă din pădure”.

Kate a povestit că are zile bune și zile proaste și se confruntă cu încă câteva luni de tratament cu chimioterapie.

Prințul și-a cunoscut viitoarea soție la Universitatea St Andrews din Fife, iar perechea s-a căsătorit la Westminster Abbey în 2011, după ce s-au întâlnit timp de mai bine de opt ani.

Primul lor copil, George s-a născut în 2013, urmat de Charlotte în 2015 și Louis în 2018.

După moartea regretatei regine în 2022, regele a anunțat că i-a făcut pe William și Kate noul prinț și prințesă de Wales.

Prințul William Arthur Philip Louis de Wales s-a născut al doilea în ordinea de succesiune la tron ​​la Spitalul St Mary, Paddington, la 21.03, pe 21 iunie 1982.

