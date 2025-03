Fosta garda de corp a printesei Diana se teme pentru siguranta "bebelusului regal"

Ken Wharfe este fosta garda de corp a printesei Diana. Intr-un interviu recent acordat pentru "Look Magazine", acesta a marturisit ca se teme pentru viitorul copilului printului William cu sotia sa, Kate.

"Copilul lui Kate poate fi in pericol. Tinand cont de starea politica a lumii si de vulnerabilitatea familiei regale, este nevoie de multa protectie. In aceasta lume a terorii, cum a devenit lumea noastra, exista un risc real de rapire a copiilor", avertizeaza fostul protector si confident al printesei Diana, potrivit 7sur7.be.

"Lumea a devenit mult mai periculoasa decat era in urma cu douazeci de ani, cand ieseam cu William si Harry. Insa chiar si in acel moment exista o mare echipa care le asigura securitatea", povesteste barbatul. "Chiar de la inceput vor exista oameni ascunsi in copacii din apropiere, pentru a vedea copilul in landou".

Supusa presiunii mediatice, asemenea printesei Diana, Kate Middleton a preferat sa fie foarte discreta in ceea ce priveste sarcina sa. Nu a fost dezvaluita nici data cand se asteapta sa soseasca copilul pe lume, nici sexul acestuia, aceste lucruri ajungand subiect de pariuri printre britanici.

Ads