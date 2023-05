Kate Middleton si printul William, pe plaja, in luna de miere (Video)

Fotografii inedite din luna de miere a cuplului regal format de printul William si Kate au fost publicate in revista australiana "Woman's Day".

In aceste imagini, William si Kate, indragostiti si relaxati, profita din plin de frumusetea peisajului din insulele Seychelles, de la Oceanul Indian. Cuplul a plecat in acesta calatorie pe 8 mai 2011, iar destinatia a fost secreta, in scopul evitarii paparazzilor (insa fara succes, dupa cum se vede), aflam din 7sur7.be .

Potrivit unui corespondent britanic al canalului de televiziune Channel 9, publicarea acestor fotografii nu va fi deloc pe placul monarhiei. Insa Kate si William nu ar trebui sa fie frustrati ca publicul ii descopera in aceste ipostaze, deoarece imaginile surprinse pun in evidenta fericirea celor doi, fara a intra in detalii indiscrete.