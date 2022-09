Revista Closer a cedat originalele pozelor cu ducesa Kate Middleton topless

Originalele fotografiilor in care Kate Middleton, sotia printului William, aparea topless pe o plaja din Franta au fost predate de revista Closer cuplului princiar, potrivit unor surse oficiale.

Gestul vine dupa ce marti justitia franceza a acceptat solicitarea formulata de printul William si Kate Middleton de a interzice noi difuzari ale fotografiilor respective.

Sesizat in regim de urgenta, Tribunalul din Nanterre a interzis grupului de presa Mondadori "sa cedeze sau sa difuzeze prin orice alt mijloc, pe orice suport, oricui si in orice modalitate, in special pe tablete numerice".

