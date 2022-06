Primul portret oficial al Prințul William și Kate FOTO

Ducele şi ducesa de Cambridge, aflaţi în vizită oficială în Cambridgeshire, au inaugurat primul lor portret oficial, pictat de un artist britanic.

Este primul portret comun pe pânză. Kate şi William, în vizită în Cambridgeshire, au dezvăluit public, la Fitzwilliam Museum de la Universitatea din Cambridge, un portret reprezentându-i, pictat de artistul britanic Jamie Coreth.

Delighted to see this new portrait unveiled at the @FitzMuseum_UK in Cambridge today!

🎨 Jamie Coreth pic.twitter.com/36e9k4YOaN