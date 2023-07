Cum i-a surprins Prinţul William pe britanici la un food truck care vindea burgeri: ”Bine preparaţi, gata de servire” VIDEO/FOTO

Prinţul William al Marii Britanii le-a făcut o surpriză oamenilor care aşteptau să mănânce, el servind burgeri prietenoşi cu mediul înconjurător de la un food truck din sudul Londrei, relatează Reuters.

Într-o înregistrare video publicată duminică, 30 iulie, moştenitorul tronului britanic a servit ”Earthshot Burgers” pentru a evidenţia munca depusă de câştigătorii de anul trecut ai premiului său anual Earthshot, pe care l-a creat pentru a ajuta la dezvoltarea de soluţii la problemele majore de mediu.

”Imediat”, a spus prinţul în timp ce servea burgerii clienţilor uimiţi. ”Bună dimineaţa tuturor, bine preparaţi, gata de servire.”

We are *very* excited to share the tastiest collab of the summer with @SortedFood & @YouTube! ​

​

The guys will be making a delicious 🍔 recipe, with the help of Prince William, and some of our 2022 Winners’ ground-breaking innovations.​

Get stuck in! 👇 https://t.co/JsTmToyoyO pic.twitter.com/cfrm0CxOqa