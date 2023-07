Inregistrare cu o farsa facuta printesei Diana, data publicitatii dupa aproape 20 de ani (Video)

O inregistrare in care Printesa Diana este pacalita ca vorbeste cu profesorul Stephen Hawking la telefon a ajuns pe Internet, urmand sa poata fi auzita vineri si pe BBC Radio 4 Extra.

In inregistrare, un jurnalist se da drept reprezentant al fizicianului, purtand o scurta conversatie, de curtoazie, cu Lady Di, dupa care ii spune acesteia ca profesorul a intrat pe fir. O voce computerizata imita glasul lui Hawking, sotia printului Charles cazand in plasa, relateaza Mirror.

Printesa Diana se comporta cu foarte mult bun simt, aceasta fiind de acord sa ramana pe fir desi este pusa pe "asteptare". In plus, nu realizeaza ca e vorba despre o farsa, desi indicii au existat, relateaza tabloidul.

In inregistrare, mama printului William afirma ca nu se grabeste, ba la un moment dat trece in revista intreg programul acelei zile.

Nu isi da seama ca e o farsa nici cand "PR-ul" profesorului ii spune ca acesta urma sa plece in luna de miere.

La un moment dat, cand asa-zisul reprezentant al profesorului se pregatea sa predea legatura, se aude o voce (asa-zisul profesor), care afirma: "Da-mi-o pe printesa la telefon acum... sau iti sparg dintii..."

In plus, venind vorba despre sport, "fizicianul" ii spune ca si lui ii place sportul si ca a participat la o cursa de inot sincronizat o data, insa ca scaunul cu rotile nu pluteste decat "o secunda". Nici in acest moment Diana nu realizeaza ca e vorba despre o farsa, insa poate fi auzita razand.

Inregistrarea a fost facuta de comediantul Victor Lewis-Smith, in 1996, fiind doar una dintr-o lunga serie cu celebritatile vremii, pentru o emisiune radio. Nu a fost insa niciodata facuta publica pana acum.

Din convorbire reiese insa ca printesa Diana il cunostea pe Hawking si ca vorbise cu acesta in mai multe randuri.

