Papa Francisc, printul William si celebritati isi unesc fortele pentru combaterea incalzirii globale

Denumit "Countdown" (Numaratoare inversa), evenimentul este organizat de platforma de conferinte TED, o retea specializata in diseminarea ideilor. Anul trecut, "Countdown" a fost organizat la New York.Programul va incepe la 08:00, ora Californiei (15:00 GMT), pe canalul Youtube al TED. Sunt asteptati aproximativ 50 de oratori, intre care papa Francisc si printul Williams."Veti auzi oameni din medii sociale diferite", a explicat actorul Mark Ruffalo, unul dintre participanti, in timpul prezentarii evenimentului. "Ei vor vorbi mai putin despre probleme (legate de clima), dar veti auzi mai multe despre solutii", a adaugat el.Evenimentul se va concentra anul acesta pe actiunile pe care oamenii le pot intreprinde pentru a combate incalzirea globala, afirma organizatorii.De exemplu, primarul din Freetown, capitala statului Sierra Leone, va vorbi despre proiectul la care lucreaza orasul sau de a planta un milion de copaci pentru a proteja pamantul de inundatii si a absorbi dioxidul de carbon."Countdown" va dura aproximativ cinci ore si va avea ca slogan: "Clima nu poate astepta", a explicat Chris Anderson, presedintele asociatiei TED.Pe lista invitatilor se numara, de asemenea, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , activistul Xiye Bastida, actorul Chris Hemsworth si fostul vicepresedinte american Al Gore.Sute de mini-evenimente "TEDx" sunt planificate in intreaga lume pentru a incuraja actiuni la nivel local.