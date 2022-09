Cum arată noile priorități ale Parlamentului. Urgențele care au pus legile siguranței naționale pe tușă SURSE

La mijlocul lunii iunie, oficialii statului erau intens criticați în spațiul public după ce pe surse a apărut un prim draft privind pachetul legilor securității naționale care atrăgeau după sine numeroase modificări controversate.

Deși guvernanții au promis că vor aduce proiectul cu prioritate în Parlament, acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Surse din conducerea Guvernului au declarat pentru Ziare.com că deși pachetul pentru legile securității naționale era plănuit a intra în circuitul legislativ din Parlament la începutul acestei sesiuni, acest lucru nu s-a mai întâmplat din cauza altor priorități. Conform surselor, văzând cum se derulează procesul cu legile Justiției și Educației, Guvernul a decis să mai aștepte până la finalizarea acestor două subiecte și abia apoi va trimite draftul legilor siguranței naționale la dezbatere în parlament.

În întârziere față de promisiunile făcute se află și pachetul de legi ale Justiției, respectiv ale Educației. În cazul acestor din urmă, sursele citate au explicat pentru Ziare.com că premierul a fost de acord să nu fie respectat calendarul privind legile Educației deoarece s-a dorit să se țină cont de criticile și opiniile venite din partea societății. În acest sens, ministrul Sorin Cîmpeanu a anunțat joia trecută că a transmis că supune din nou la dezbateri publice mai multe modificări aduse la lege.

Ministrul Cîmpeanu a promis încă din iunie 2021 că până la finalul anului va prezente un nou proiecte de Lege a Educației. Deși a fost aprobat printr-un memorandum guvernamental și asumat la nivel de implementare de Guvern, proiectul „România Educată” ar fi trebuit să aibă deja finalizat un pachet legislativ pentru legile educației încă de pe 1 octombrie 2021. Nu a fost respectat nici al doilea termen din memorandum, 10 septembrie, fiind vorba de adoptarea unei hotărâri de guvern cu termene și obiective pentru aprobarea implementării programului România Educată.

Pachetul de legi a fost deja intens criticat în spațiul public, în special din cauza portiței lăsate pentru plagiatorii tezelor de doctorat. Conform proiectului de lege, plagiatorii de doctorat se pot salva dacă renunță benevol la titlu, dacă acuzația de plagiat se prescrie după trei ani, sau dacă universitățile care au emis titlul constată plagiatul. Subiectul legilor educație a devenit și subiect de ceartă între PSD și PNL după ce vicepreședintele social-democraților Gabriel Zetea a anunțat că „împreună cu colegii mei am stabilit că foarte multe dintre modificările propuse ar bulversa extrem de mult atât sistemul educaţional cât şi statutul profesorilor, iar grupul de lucru constituit va puncta toate aceste nereguli pe care, personal, le voi depune în Parlament ca şi amendamente la proiectul de lege”.

Probleme și cu legile Justiției

Încetinit este și procesul pentru modificarea legilor Justiției, a cărui pachet se află deja în Parlament și care este dezbătut săptămânal într-o comisie specială. Cu toate astea, în contextul solicitării Consiliului Europei ca România să modifice legile justiţiei în conformitate cu avizul Comisiei de la Veneţia, USR a înaintat luni, 19 septembrie, o cerere către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor de prelungire a termenului de raport pentru cele trei legi propuse de ministrul Predoiu până la primirea opiniei Comisiei de la Veneţia. Dacă această solicitate va va fi aprobată, ar putea trece săptămâni bune până ce proiectul pentru legile Justiției va ajunge la vot.

În forma legii trimisă către Parlament, aceasta a fost intens criticată de către mai multe ONG-uri, dar și de către judecători, care spun că propunerea poate aduce noi „mecanisme de presiune” asupra magistraților.

„Până în prezent, nu mi-a fost dat să citesc niciodată legi mai retrograde. (...) Nu mi-am imaginat niciodată că aproape 30 de ani, eu anul acesta fac 29 de ani de judecător, şi am venit şi am prins şi anii de început de după Revoluţie şi am prins şi pe colegii de care toată lumea spunea că sunt dintr-o epocă pe care nu vrem să o amintim”, a declarat judecătoarea Gabriela Baltag.

