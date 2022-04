Lovitura prin care a fost ridiculizată Andreea Prisăcariu de Iga Swiatek VIDEO

Andreea Prisăcariu, noutatea lui Horia Tecău în echipa de Fed Cup a României, a fost deolată de liderul mondial Iga Swiatek, scor 6-0, 6-0.

Dincolo de proporțiile scorului, Iga s-a distrat efectiv cu românca, iar la un moment dat și-a permis și o execuție pe care de regulă o vezi în meciurile demonstrative.

România a fost învinsă clar de Polonia, scor 4-0.

Swiatek showboat 😎

Just when you think you've seen it all from the world No.1#BJKCup | @iga_swiatek pic.twitter.com/bGpFFluVhV