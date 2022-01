"Asta e pe bune?" Prima mare surpriză a anului și cel mai frumos punct al începutului de sezon VIDEO

Petra Kvitova, una dintre favoritele turneului de la Adelaide, a început cu stângul noul sezon.

Kvitova, locul 17 WTA, a fost învinsă de jucătoarea australiană Priscilla Hon (23 de ani, locul 263 WTA), cea mai bună prietenă a Emmei Răducanu.

Hon, care a primit un wild-card pentru a putea participa la acest turneu, a reușit să câștige cu 6-7, 7-5, 6-2, după două ore și 20 de minute.

Priscilla Hon a reușit să câștige și cel mai frumos punct al începutului de an, lăsându-i mască pe specialiștii din tenis. "Asta e pe bune?", a comentat unul dintre aceștia.

The point of 2022 so far?!

Outstanding defense from @pribo98 🔥#AdelaideTennis pic.twitter.com/6ZlVg22jNz