Priscilla Presley, dată în judecată pentru peste 50 de milioane de dolari de foștii parteneri de afaceri. Ce acuzații i se aduc

Foștii parteneri de afaceri ai Priscillei Presley au intentat un proces în care cer despăgubiri de peste 50 de milioane de dolari, invocând frauda și încălcarea contractului, potrivit AP.

Brigitte Kruse și Kevin Fialko au depus plângerea luni la Curtea Superioară din Los Angeles. Printre multe alte acuzații, ei spun că Presley i-a folosit pentru a-i exploata financiar numele, imaginea și asemănarea, ascunzând faptul că vânduse aceste drepturi cu zeci de ani înainte.

Procesul are loc la puțin peste un an după ce Presley, fosta soție a lui Elvis Presley, în vârstă de 80 de ani, i-a dat în judecată pe Kruse și Fialko, susținând că aceștia au comis abuz asupra persoanelor în vârstă printr-o „schemă meticulos planificată și odioasă” pentru a „profita de o femeie în vârstă, câștigându-i încrederea, izolând-o de cele mai importante persoane din viața ei și păcălindu-o să creadă că vor avea grijă de ea (personal și financiar), în timp ce scopul lor real era să o secătuiască de fiecare bănuț pe care îl avea”.

Avocatul lui Kruse și al lui Fialko, Jordan Matthews, a declarat miercuri că „dovezile vor stabili că adevăratele victime sunt clienții mei, care au investit milioane și ani de muncă grea în revitalizarea mărcii Priscilla Presley, doar pentru a fi trădați și acuzați pe nedrept după ce banii erau pe masă și toate problemele personale și de afaceri au fost rezolvate”.

Potrivit documentelor de la procesul intentat de Kruse și Fialko, Kruse este un cunoscut organizator de licitații, iar Fialko un antreprenor de succes, ambii ocupându-se cu obiecte deținute de Elvis Presley. Cei doi au dat-o anterior în judecată pe Priscilla Presley în Florida.

Ei spun că aceasta i-a abordat în 2021 căutând ajutor pentru a o salva de la ruina financiară, lucru pentru care au petrecut mii de ore de muncă.

„Kruse și Fialko au desfășurat IP, know-how și marketing creativ pentru a îmbunătăți marca Priscilla”, se arată în proces, și au format mai multe companii pentru a-i exploata numele, imaginea.

Dar ei spun că, în timp ce acest lucru se întâmpla, Presley a ascuns de ei că a vândut drepturile de licențiere a numelui ei ca parte a unei înțelegeri de 6,5 milioane de dolari cu Elvis Presley Enterprises în 2005.

Atunci când a fost confruntată cu privire la acordul anterior, Presley a negat în mod repetat că l-ar fi încheiat, iar mai târziu a spus că a uitat de el atunci când a fost confruntată cu dovezi în acest sens.

Potrivit documentelor, Presley a încercat să profite de moartea din 2023 a fiicei sale și moștenitoarea lui Elvis Presley, Lisa Marie Presley, pentru a-și mări și a recâștiga o parte din averea lui Elvis.

Priscilla și Elvis Presley au fost căsătoriți din 1967 până în 1973, divorțând cu patru ani înainte de moartea legendarului cântăreț.

Kruse și Fialko spun că au intermediat o înțelegere în 2023 pentru a pune capăt unei lupte juridice asupra averii între Priscilla Presley și fiica Lisei Marie Presley, actrița Riley Keough, Priscilla Presley primind 2,4 milioane de dolari.

Dar documentele arată că ea i-a exclus pe cei doi prin încălcarea contractelor la scurt timp după aceea, i-a defăimat public și ulterior i-a dat în judecată.

Kruse și Fialko ar fi convins-o pe Priscilla Presley în mod fraudulos că sunt esențiali pentru redresarea ei financiară și că foștii ei consilieri de încredere au înșelat-o.

Priscilla a devenit o figură publică importantă când era adolescentă datorită relației sale cu unul dintre cei mai faimoși bărbați din lume.

Ea a revenit în atenție în ultimii ani prin filmul „Elvis” al lui Baz Luhrmann din 2022 și filmul „Priscilla” al Sofiei Coppola din 2023, bazat pe memoriile sale. Actriță, ea a jucat în franciza originală „Naked Gun” în anii 1980 și 1990, și a avut un cameo în noul reboot.

