Câți români spun că susțin privatizarea companiilor de stat din sectorul energetic. Paradoxul care reiese dintr-un sondaj recent

Autor: Luca Dinulescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 15:48
Deținerile statului în companiile cu profil energetic, respectiv privatizarea acestora, coincid cu preferințele electorale ale respondenților unui sondaj INSCOP pe acest subiect. FOTO investenergy.ro

Un sondaj realizat de INSCOP Research, la comanda Strategic Thinking Group, a relevat faptul că majoritatea românilor sunt în favoarea proprietății statului în sectorul energetic, deși cred că privatul a eficientizat procesele în urma achiziționării pachetelor majoritare.

55,9% din totalul participanților la sondaj sunt mai degrabă de acord cu afirmația: ”Dacă ar avea controlul asupra companiilor din sectorul energetic (petrol, gaze, electricitate), statul ar oferi servicii mai bune pentru cetățeni” (față de 46.7% în mai 2021 și 61.3% în noiembrie 2022), potrivit Digi24.

În același timp, doar 34,4% își exprimă acordul cu afirmația: ”Companiile private din sectorul energetic (petrol, gaze, electricitate) oferă servicii mai bune pentru cetățeni” (față de 47% în mai 2021, și 29.7% în noiembrie 2022). Ponderea non-răspunsurilor este de 9,7% (față de 6.3% în mai 2021, și 9.8% în noiembrie 2022).

Cu prima afirmație sunt de acord mai ales votanții PSD și persoanele de peste 45 de ani, respectiv angajații la stat.

În cazul celălalt, sunt de acord în special votanții USR, persoanele până în 30 de ani, locuitorii din București și persoanele cu venituri foarte ridicate.

Privatizarea companiilor de stat

În același timp, 52,6% dintre români își exprima acordul cu afirmația: ”Privatizarea companiilor de stat din sectorul energetic a determinat o creștere a eficienței și eliminarea corupției din aceste companii” (față de 49.1% în mai 2021), în timp ce 41,9% sunt în dezacord (față de 42.9% în mai 2021). Ponderea non-răspunsurilor este de 5,5%.

Sunt de acord cu această afirmație mai ales votanții PNL și cei ai USR, persoanele până în 30 de ani și respondenții cu venituri foarte ridicate.

Își exprimă dezacordul față de afirmația dată în special persoanele cu studii primare și respondenții cu venituri foarte reduse.

Statul și pachetele minoritare din companiile listate la bursă

Majoritatea respondenților (71,9%) sunt de acord cu afirmația: ”Statul trebuie să păstreze pachete minoritare în companiile listate la bursă din domeniul energiei”, pe când 22,8% sunt în dezacord. 5,2% nu știu sau nu răspund.

Cei care susțin această afirmație sunt votanții PSD, persoanele între 45 și 60 de ani, locuitorii din urbanul mic, persoanele cu venituri foarte ridicate și cei care sunt angajați la privat.

Își exprimă dezacordul în special votanții AUR și respondenții până în 29 de ani.

Datele au fost culese în perioada 29 septembrie - 7 octombrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95 %, la un grad de încredere de 95%.

