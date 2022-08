Imagini ciudate de la priveghiul Dariei Dughina. "Sicriu deschis pentru cineva aruncat în aer și ars într-o mașină?" VIDEO

Televiziunile ruse de stat difuzează în dimineața zilei de marți, 23 august, imagini de la priveghiul Dariei Dughina, tânără moartă într-un atentat care a avut loc la marginea Moscovei pe data de 20 august.

Francis Scarr, un jurnalist britanic de la BBC specializat în monitorizarea mass-media rusești, remarcă pe Twitter că lângă părinții Dariei Dughina stă doar oligarhul rus Constantin Malofeev, unul dintre cei mai fanatici susținători ai lui Putin. Miliardatul protejat de Kremlin s-a aflat în prima linie a sancțiunilor occidentale de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Se mai poate observa în imaginile difuzate la televiziunile rusești atmosfera somptuoasă din sala de priveghi, funeraliile organizate aducând cu cele rezervate unor personalități de prim rang.

Pe de altă parte, mai mulți comentatori atrag atenția asupra unor detalii ciudate.

"Ceva este în neregulă cu toată scena. Mama și tata nu par că sunt îndurerați. Și, un sicriu deschis?! Pentru cineva aruncat în aer și ars într-o mașină. Foarte foarte ciudat și îndrăznesc să spun, foarte foarte pus în scenă", spune unul dintre comentatori.

Sitting beside Darya Dugina's parents at today's funeral is Orthodox tycoon Konstantin Malofeyev pic.twitter.com/9vIshI9Zd8