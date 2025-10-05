Scenă terifiantă la un priveghi. Presupusul mort a intrat pe ușă: „Sunt viu, nu sunt cel din sicriu!”

O familie din provincia Tucumán (Argentina) a trăit momente de șoc și confuzie când priveghiul organizat pentru fiul lor s-a schimbat brusc în scenă de neînțeles: tânărul, dat inițial drept decedat în urma unui accident rutier, a intrat în plină ceremonie în casă, spunând simplu: „Sunt viu, nu sunt cel din sicriu!".

Peripeția a început în zorii zilei de joi, când un bărbat a fost lovit de un camion încărcat cu trestie de zahăr. Victima nu avea acte, iar poliția a solicitat rudelor să efectueze o recunoaștere. O femeie, însoțită de sora ei, a declarat că trupul aparține fiului său, iar corpul necunoscutului a fost predat familiei, care a organizat priveghiul în cartierul Villa Carmela, scrie lagaceta.com.ar.

La scurt timp după deschiderea ceremoniei, povestea a luat o turnură neașteptată. Tânărul pe care familia îl credea mort a apărut la ușa casei, viu și nevătămat, rostind replica devenită celebră în Argentina: „Sunt viu, nu sunt cel din sicriu!".

Ulterior s-a aflat că acesta își petrecuse noaptea cu prietenii și nu își anunțase familia. Între timp, corpul necunoscutului a fost dus înapoi la morgă, iar autoritățile au demarat o nouă anchetă pentru identificare.

După ce cazul a ajuns în presă, o altă familie din cartierul Delfín Gallo a bănuit că victima accidentului ar putea fi tânărul Maximiliano Enrique Acosta, în vârstă de 28 de ani, dispărut de câteva zile. Fratele lui Maximiliano s-a prezentat la morgă, însă angajații i-au arătat inițial un alt cadavru, ceea ce a generat și mai multă confuzie. După vizionarea fotografiilor oficiale, fratele a confirmat că victima este, de fapt, Maximiliano, iar familia îndurerată a putut, în cele din urmă, să îl conducă pe tânăr pe ultimul drum.

Locuitorii din cartierul El Paraíso s-au mobilizat pentru a-i sprijini pe mama, Marta, și pe frații lui Maximiliano, care au acuzat autoritățile de neglijență și lipsă de respect în gestionarea cazului. Fratele victimei a sintetizat, spunând: „Totul a fost greșit de la început până la sfârșit. Ne-au arătat alt cadavru, am pierdut ore la morgă și familia a trăit un calvar. Nu putem lăsa așa ceva să se mai repete".

