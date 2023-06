Suprarealism în armata lui Putin: Wagner a luat prizonier un comandant rus care admite că a tras în mercenarii lui Prigojin VIDEO

Soldații ruși controlați de oligarhul Evgheni Prigojin au făcut publice imagini cu un prizonier de război care face parte chiar din armata rusă.

Filmul postat pe rețelele sociale îl prezintă pe locotenent-colonelul Roman Venevitin, ofițerul aflat la comanda Brigăzii motorizate 72, unitatea din armata regulată rusă care a atacat cot la cot cu mercenarii Wagner orașul ucrainean Bahmut.

Mercenarii l-au reținut pe bărbat, l-au bătut, i-au rupt nasul și l-au forțat să apară într-un videoclip în care recunoaște că a tras într-o mașină a unității Wagner din cauza „animozității personale” față de ei.

Comandantul rus spune pe filmare că era beat în timp ce și-a atacat colegii de arme. Cei de la Wagner i se adresează ca unui subordonat.

PMC Wagner detained and interrogated no other but the commander of the 72nd Brigade, Roman Venevitin. Wagner and the 72nd Brigade shared positions in Bakhmut.

