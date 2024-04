Kievul acuză Rusia că a executat 54 de soldați ucraineni. "Nu este un caz izolat. Este o politică deliberată" VIDEO +18

Acuzațiile au fost făcute marţi de Iuri Belousov, şeful Departamentului pentru crime de război din cadrul Procuraturii Generale de la Kiev, relatează EFE.

"Avem cunoştinţă de 54 de prizonieri de război ucraineni executaţi de soldaţi ruşi", se arată într-o declaraţie a biroului procurorului care rezumă un interviu pe care Belousov l-a acordat televiziunii de stat ucrainene.

Potrivit înaltului oficial ucrainean, biroul procurorului a iniţiat 27 de proceduri penale pentru a investiga aceste presupuse execuţii, în unele cazuri implicând mai mulţi soldaţi în acelaşi timp.

Belousov a indicat că autorităţile ucrainene investighează, între altele, o înregistrare video apărută pe reţelele de socializare în 7 aprilie a.c., în care trei soldaţi ucraineni capturaţi par să fie executaţi de militari ruşi în timp ce zac într-un şanţ.

Înregistrarea ar fi fost filmată în apropiere de localitatea Krînki, în regiunea Herson, pe malul estic al fluviului Nipru, controlat de Rusia, unde Ucraina a stabilit un cap de pod unde se duc lupte grele.

Belousov a subliniat că astfel de incidente nu sunt "cazuri izolate", ci rezultatul unei "politici deliberate" a Federaţiei Ruse.

Ucraina a cerut organismelor internaţionale să o ajute să facă lumină în ceea ce priveşte imaginile care se presupune că au fost filmate la Krînki cu execuţia soldaţilor săi.

❗️RUSSIAN WAR CRIME❗️

In the are of village Krynky, on the left bank of Kherson region 🇷🇺Russians brutally shot 🇺🇦Ukrainian PoWs.

Another war crime, one of many… pic.twitter.com/fXY7htBwbA