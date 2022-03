Mai mulți soldați ruși luați prizonieri într-o singură zi, aproape de granița estică a Ucrainei VIDEO

Pe Twitter au fost postate mai multe filmări în care soldații ruți sunt luați prizonieri în Sumy, un oraș de la granița cu Rusia.

"Sumy. Ce număr de prizonieri militari ruși!!! Și este doar în acest oraș!", se menționează într-o postare pe Twitter.

Sumy. What a number of Russian military prisoners!!! And it is only in this city! pic.twitter.com/ck1UvKM0JI

"Prinderea apărării noilor prizonieri, iar asta este doar în #Sumy", scrie în mesajul care însoțește imaginile postate pe Twitter.

Catch of the defense of new prisoners, and this is only in #Sumy. #UkraineRussianWar pic.twitter.com/Ioy4VcFwzi