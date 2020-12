AUR, posibil aliat PSD? "Nu as vrea sa fac o alianta cu un PRM sau cu un nou PRM"

Alfred Simonis spune, la postul RFI, ca "partidul care se afla pe prima pozitie dupa numaratoare si finalizarea acestei numaratori trebuie sa fie prima optiune a presedintelui pentru a-i fi atribuit acest mandat de prim-ministru desemnat".Intrebat daca partidul AUR, considerat de unii comentatori politici noul PRM, este un potential interlocutor pentru PSD, liderul deputatilor social-democrati a raspuns ca nu stie mai nimic despre formatiunea respectiva."Neavand aceste informatii, as fi rezervat in a face declaratii. Cu siguranta, nu as vrea sa fac o alianta cu un PRM sau cu un nou PRM. Nu stiu daca AUR este in aceasta formula. Pana la urma, ceea ce va spuneam eu era nu ca PSD va forma viitorul Guvern, daca se va afla pe prima pozitie, ci ca in democratie , PSD-ul daca va castiga alegerile, va trebui sa fie prima optiune a presedintelui (...). Avem o Constitutie si o democratie relativ consolidata, trebuie sa respectam jocul democratic si optiunea majoritatii romanilor".