BEC respinge sigla aliantei PSD - PRM, in Mures

Presedintii PSD si PRM Mures, Ovidiu Natea si Constantin Amza, au anuntat, luni, ca cele doua formatiuni depun liste separate de candidatii la Consiliul Judetean si Consiliul Local Tg. Mures, dupa ce BEC le-a respins sigla propusa, considerand ca cererea lor a fost formulata tardiv, anunta NewsIn.

Alianta a propus doua variante de sigle, ambele respinse: siglele celor doua partide asezate una sub alta sau denumirile prescurtate ale formatiunilor.

"BEC ne-a raspuns ca respinge cererea de inregistrare a semnului electoral a aliantei dintre PSD si PRM. In Legea 67 scrie ca data de depunere a noii sigle este de zece zile de la constituirea BEC. Asta insemna 26 martie.

Or, noi ne-am constituit in Alianta pe 3 aprilie. De unde era sa stim noi in 26 martie ce facem in 3 aprilie? Dupa doua zile de discutii am decis ca varianta cea mai buna, mai putin perdanta pentru noi, este de a merge pe liste separate la Consiliul Judetean si la municipiu", a spus presedintele PSD Mures.

Acesta a precizat ca PSD si PRM vor sustine candidatul PD-L, Dorin Florea, la Primaria Tg Mures, si ca PD-L il va sustine pe candidatul PSD la sefia Consiliului Judetean, Liviu Timar.

Natea a venit cu precizari in legatura cu aceasta sustinere si a spus ca ea inseamna doar ca nu ne punem candidat, nici unii nici altii, nu ca ne-am face campanie.

Atat Ovidiu Natea, cat si Constantin Amza au afirmat ca au rezerve de candidati in caz de necesitate, respectiv in eventualitatea ca PD-L ar putea sa-si puna candidat la CJ marti, in ultima zi, asa cum a anuntat saptamana trecuta Elena Udrea.