Cantareata Angela Buciu a fost exclusa din PRM

Vineri, 26 August 2011, ora 09:08
4633 citiri
Cantareata Angela Buciu a fost exclusa din PRM
Foto: www.emm.ro

Cantareata Angela Buciu a fost exclusa din PRM dupa ce a fost acuzata de tradare.

Conducerea partidului ii reproseaza ca a facut campanie pentru ecologisti si nu s-a implicat deloc in sustinerea candidatului PRM la alegerile partiale din Maramures, de duminica.

In perioada campaniei electorale, artista a aparut in mai multe spoturi la televiziunile locale, in care recomanda alegatorilor sa il aleaga pe candidatul Partidului Ecologist Roman pentru functia de deputat, anunta Realitatea Tv.

Vicepresedintele Marius Marinescu a declarat ca Angela Buciu a incalcat statutul PRM si in sedinta Biroului Permanent a fost exclusa.

Artista a precizat ca se va supune.

"Nu am facut niciun spot electoral si nu am primit nicio decizie de la Bucuresti. Am avut proiecte ecologice. In ciuda esecului din 2008 am fost fidela PRM, desi am primit propuneri de la alte partide. Si in Parlament am intrat ca artista asa ca imi voi pastra statutul de artista", a declarat aceasta.

Si Gavrila Lazar, presedintele organizatiei din Maramures, a fost exclus din PRM.

Acestuia i se reproseaza ca nu s-a consultat cu centrul in momentul desemnarii candidatului pentru Camera Deputatilor la alegerile partiale.

"Este o decizie luata pe genunchi. Eu am comunicat numele candidatului inainte cu doua saptamani de campanie, dar se pare ca la Bucuresti nu exista comunicare si acum spus ca nu s-a stiut. Ba da, s-a stiu foarte bine. Conform statutului excluderea nu se face dupa ureche si ii rog pe cei de la Bucuresti sa il citeasca", a declarat Lazar la Realitatea Tv.

George Simion nu se dă dus din fruntea AUR. Candidează pentru un nou mandat de președinte la congresul partidului din noiembrie
George Simion nu se dă dus din fruntea AUR. Candidează pentru un nou mandat de președinte la congresul partidului din noiembrie
Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat luni, 13 octombrie, că la Congresul partidului, care va avea loc la sfârşitul lunii noiembrie, îşi va depune candidatura pentru un nou mandat în...
Ce l-a sfătuit Nicușor Dan să facă pe premierul Ilie Bolojan dacă legea privind pensiile magistraților pică la CCR
Ce l-a sfătuit Nicușor Dan să facă pe premierul Ilie Bolojan dacă legea privind pensiile magistraților pică la CCR
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze din funcţie dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la Curtea Constituţională, el...
#Angela Buciu exclusa PRM, #Gavrila Lazar exclus PRM , #stiri PRM
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Seful NATO rade de submarinele rusilor:"Pare o vanatoare a celui mai apropiat mecanic"
DigiSport.ro
N-a stat pe ganduri, dupa ce i-a hranit pe soldatii rusi si a fost talharita de acestia! "Iti iau tot ce ai"
DigiSport.ro
IS-TO-RI-E: tara cat judetul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. George Simion nu se dă dus din fruntea AUR. Candidează pentru un nou mandat de președinte la congresul partidului din noiembrie
  2. Ce l-a sfătuit Nicușor Dan să facă pe premierul Ilie Bolojan dacă legea privind pensiile magistraților pică la CCR
  3. Simion pornește "avalanșa" moțiunilor. AUR vrea să atace fiecare ministru din actualul Cabinet
  4. Iese PSD de la guvernare sau pică Bolojan? „Ruperea coaliției este un „no-go”. Va pune pe tapet soluții mai puțin bune pentru România”
  5. George Simion își păstrează mandatul politic în partid. „AUR urmează tiparul clasic al mişcărilor radicale: un lider dominant și un eșalon doi slab vizibil” ANALIZĂ
  6. AUR și-a pierdut șeful de la filiala Sibiu. Sebastian Suciu și-a dat demisia din funcţie şi din partid acuzând "compromisuri politice impuse"
  7. AUR în topul sondajelor. Când am putea vedea un guvern din care să facă parte și suveraniștii? „Este greu să recruteze „la bucată” din celelalte partide”
  8. Gruparea Grindeanu are undă verde la șefia partidului, după ieșirea din cursă a lui Corlățean: „Era mai bine să existe o competiție internă”
  9. O explicație pentru scorul AUR din ultimul sondaj: "Avem fix 40-45% care votează clar și repetat pentru pomeni de la stat, pentru ceaușism târziu"
  10. Președintelui nu-i pasă de amenințările cu suspendarea din funcție. Nicușor Dan susține că "sunt alte lucruri care trebuie să ne îngrijoreze"