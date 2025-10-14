Cantareata Angela Buciu a fost exclusa din PRM dupa ce a fost acuzata de tradare.

Conducerea partidului ii reproseaza ca a facut campanie pentru ecologisti si nu s-a implicat deloc in sustinerea candidatului PRM la alegerile partiale din Maramures, de duminica.

In perioada campaniei electorale, artista a aparut in mai multe spoturi la televiziunile locale, in care recomanda alegatorilor sa il aleaga pe candidatul Partidului Ecologist Roman pentru functia de deputat, anunta Realitatea Tv.

Vicepresedintele Marius Marinescu a declarat ca Angela Buciu a incalcat statutul PRM si in sedinta Biroului Permanent a fost exclusa.

Artista a precizat ca se va supune.

"Nu am facut niciun spot electoral si nu am primit nicio decizie de la Bucuresti. Am avut proiecte ecologice. In ciuda esecului din 2008 am fost fidela PRM, desi am primit propuneri de la alte partide. Si in Parlament am intrat ca artista asa ca imi voi pastra statutul de artista", a declarat aceasta.

Si Gavrila Lazar, presedintele organizatiei din Maramures, a fost exclus din PRM.

Acestuia i se reproseaza ca nu s-a consultat cu centrul in momentul desemnarii candidatului pentru Camera Deputatilor la alegerile partiale.

"Este o decizie luata pe genunchi. Eu am comunicat numele candidatului inainte cu doua saptamani de campanie, dar se pare ca la Bucuresti nu exista comunicare si acum spus ca nu s-a stiut. Ba da, s-a stiu foarte bine. Conform statutului excluderea nu se face dupa ureche si ii rog pe cei de la Bucuresti sa il citeasca", a declarat Lazar la Realitatea Tv.

Ads