Martin Schulz si Graham Watson saluta dizolvarea ITS

Liderul grupului socialist din Parlamentul European, Martin Schulz (foto), dar si cel al liberalilor, Graham Watson, au salutat joi decizia PRM de a se retrage din grupul de extrema-dreapta Independenta, Traditie si Suveranitate (ITS), ceea ce va duce la dizolvarea acestuia, anunta Reuters.

"ITS are victima propriei filosofii, care judeca strainii dupa aceleasi tipare si incurajeaza comentariile xenofobe si rasiste, ca si remarci ce nu-si au locul in UE", a declarat Watson.

Grupul de extrema-dreapta din Parlamentul European s-a dizolvat joi, dupa ce europarlamentarul Alessandra Mussolini a calificat romanii ca fiind niste "obisnuiti ai incalcarilor legii".

Oficialii au spus ca declaratiile nepoatei lui Benito Mussolini au determinat retragerea celor cinci membri ai Partidului Romania Mare din grupul politic ITS. El i-a descris pe romani ca niste "obisnuiti ai incalcarilor legii" si a subliniat ca "ambasadorul roman in Italia ar trebui expulzat".

Nici Mussolini, purtatorul de cuvant al grupului, nici Eugen Mihaescu, europarlamentar roman, vicepresedinte ITS, nu au putut fi contactati.

Politia italiana a primit, saptamana trecuta, prerogative pentru facilitarea extradarii strainilor UE, in urma agresarii mortale ce a fost imputata unui rom roman. Noul decret a provocat tensiuni intre Romania si Italia.

Grup de extrema-dreapta, eurosceptic, ITS a fost format in ianuarie, dar nu i-a fost permisa o pozitie proeminenta in comisiile parlamentare, cand celelalte grupuri s-au unit pentru a-l boicota.

Potrivit normelor PE, formarea unui grup politic necesita minim 21 de membri din sase tari. Inainte de plecarea romanilor, ITS avea 23 membri, o mica proportie din cei 785 deputati europeni.

