PRM dizolva grupul Identitate, Traditie, Suveranitate din PE

Extrema-dreapta din Parlamentul European a fost dizolvata, miercuri, la doar zece luni de la crearea sa, dupa ce numarul membrilor a scazut la 18, odata cu plecarea mai multor europarlamentari, anunta AFP.

Cinci membri ai Partidului Romania Mare i-au urmat pe belgienii din Vlaams Belang si pe nepoata Ducelui, Alessandra Mussolini, care au parasit formatiunea. Astfel, grupul nu mai indeplineste o conditie esentiala pentru a exista: sa aiba cel putin 20 de europarlamentari originari din cinci tari.

O majoritate covarsitoare a europarlamentarilor au salutat disparitia grupului Identitate, Traditie, Suveranitate (ITS), ilustrand inca o data cat de dificil este pentru curentele nationaliste din Parlamentul European sa se uneasca.

Lovitura de gratie pentru grupul ITS a fost data de scandalul din Italia. "Picatura care a umplut paharul" a fost semnul de egalitate "inacceptabil" pus saptamana trecuta de Alessandra Mussolini "intre criminalii tigani si toata populatia romana", a explicat la Strasbourg europarlamentarul roman Eugen Mihaescu, fost vicepresedinte ITS.

Mussolini acuzase romanii ca "si-au facut din delincventa un mod de viata", dupa recenta agresiune mortala a unei italience pentru care este suspectat un roman de etnie roma, caz care a suscitat tensiuni intre Roma si Bucuresti si a determinat Italia sa ordone expulzarea mai multor romani.

Nepoata Ducelui a denuntat, la randul sau, la Strasbourg, "declaratiile insultatoare" la adresa ei, facute de Romania Mare.

Altercatia nu pare sa fi fost insa decat un pretext pentru implozia grupului, subminat dinainte de conflicte interne.

Ads

"Nu ne simteam bine in acest grup", admite Eugen Mihaescu, care se declara in special "impotriva modificarii frontierelor in Europa", in timp ce cei trei membri ai Vlaams Belang "vor sa taie Belgia in doua".

In replica, presedintele grupului dizolvat, francezul Bruno Gollnisch (FN), a acuzat romanii ca au exagerat conflictul cu Mussolini "din motive de politica interna", in contextul alegerilor europarlamentare din 25 noiembrie.

Ads